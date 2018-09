Le ultime su Spal-Atalanta: l'ex Petagna sfida Duvan Zapata

© foto di Federico Gaetano

Posticipo del lunedì sera tra Spal e Atalanta. Leonardo Semplici non dovrebbe fare grandi cambiamenti nel suo undici iniziale, col consueto 3-5-2 con Petagna e Antenucci davanti, Paloschi in panchina. Out Bonifazi, Costa e Schiattarella, spazio a Valdifiori in cabina di regia, Missiroli o Valoti come interno. Djourou scalpita per un posto dietro e insidia Felipe. Nell'Atalanta ballottaggio tra i pali Gollini-Berisha, pare recuperato Toloi per una maglia in difesa con Palomino e Masiello. Rigoni-Pasalic è il ballottaggio sulla trequarti, Ilicic è in gruppo ma in ritardo di condizione.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe (Djourou); Lazzari, Missiroli (Valoti), Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino (Mancini), Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (Rigoni); Gomez, Zapata.