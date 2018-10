Le ultime su Udinese-Napoli: torna Milik, stavolta con lui c'è Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le diverse defezioni presenti nella rosa del Napoli aggiungono pepe ad una sfida che non avrebbe bisogno, anche se la sfida di Parigi potrebbe distogliere l'attenzione dei tifosi azzurri, che per la sfida ai bianconeri dovranno rinunciare a Insigne e Ounas. Per quanto riguarda i bianconeri, dopo il ko contro la Juventus, c'è voglia di riscatto con un Lasagna carichissimo dopo l'esperienza in Nazionale. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Velazquez non cambia il 4-3-3 che ha dato buoni risultati in questo inizio di stagione. Lasagna è tornato galvanizzato dalla Nazionale, fermi Pezzella e Machis per noie muscolari mentre sono tornati a disposizione Teodorczyk e Behrami. Pussetto favorito su Barak nel tridente offensivo.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

Ospina è tornato ieri dal Sudamerica, tocca a Karnezis. Dubbio Koulibaly per un problema fisico e per la diffida in vista della Roma. Attacco quasi obbligato, Verdi potrebbe essere utilizzato come punta con Zielinski a centrocampo: di certo si rivedrà Mertens davanti.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Verdi, Allan, Hamsik, Callejon; Milik, Mertens.