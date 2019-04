© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari per lasciarsi (quasi) definitivamente alle spalle la zona calda, la SPAL per dare continuità al successo con la Lazio e per provare a staccare le inseguitrici.

Tanti dubbi, soprattutto riguardanti il centrocampo, per mister Maran che in difesa ritroverà Cacciatore. Davanti solo Pavoletti è certo del posto, con Birsa che insidia Joao Pedro.

L'assenza di Lazzari per squalifica potrebbe convincere mister Semplici a schierare la sua SPAL col 4-4-2. Cionek dovrebbe partire titolare sulla destra, Fares a sinistra. Davanti, dubbio Antenucci-Floccari come partner di Petagna.

Le probabili formazioni di Cagliari-SPAL:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Kurtic, Missiroli, Murgia, Valoti; Antenucci, Petagna