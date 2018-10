Le ultime su Juventus-Genoa: torna Pandev, Allegri sceglie Benatia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri non ha intenzione di fermarsi e in vista del Manchester United di certo cambierà qualcosina per la sfida al Genoa, la prima squadra della Serie A ad aver cambiato il proprio tecnico: per i rossoblù non dovrebbe arrivare l'attesa rivoluzione tattica, con Juric pronto a riproporre Pandev dal primo minuto al fianco di Piatek. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Due dubbi per Allegri, che ha annunciato in conferenza stampa il turno di riposo di Chiellini e dovrebbe puntare su Benatia, piuttosto che su Rugani, per affiancare Bonucci. Davanti più Bernardeschi che Dybala e Cuadrado, quest'ultimi reduci da lunghissima trasferte oltreoceaniche. A centrocampo conferma per Bentancur, che verrà preferito a Emre Can.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Più Radu che Marchetti per il ruolo di portiere titolare, con Spolli che dovrebbe cedere il posto di centrale a Gunter al fianco di Biraschi e Criscito. A centrocampo stessi cinque visti contro il Parma, davanti torna Pandev al fianco di Piatek con Juric che non cambia tantissimo rispetto a Ballardini.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter (Spolli), Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev, Piatek.