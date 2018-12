Le ultime su Lazio-Samp: Caicedo con Immobile, rischia Defrel

Fischio d'inizio domani sera all'Olimpico alle ore 20.30.

La Lazio ha smentito le voci di una spaccatura interna, prima con il presidente Lotito e poi con una cena dell'intera squadra. Ora la formazione biancoceleste vuole tornare a macinare gioco e punti in classifica, mentre i doriani vogliono dare seguito al successo per 4-1 ai danni del Bologna.

Le ultime sulla Lazio. Mister Inzaghi ha recuperato Luis Alberto, che proverà a scendere in campo dall'inizio. Tuttavia al momento è in vantaggio Caicedo per giocare vicino a Immobile con Correa magari pronto a entrare a gara in corso. C'è Patric, out Marusic per infortunio. Ancora fuori Leiva, dentro Badelj.

Le ultime sulla Sampdoria. Caprari potrebbe spedire Defrel in panchina, anche se al momento è ancora il francese a essere in pole. Intoccabile Quagliarella, alle spalle delle due punte dovrebbe esserci ancora Ramirez. In regia prosegue il duello tra Vieira ed Ekdal.

Le probabili formazioni di:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.