Le ultime su Lazio-Torino: Torna Immobile. Mazzari, rebus portiere

Sfida d'alta classifica all'Olimpico di Roma fra Lazio e Torino. La squadra di Inzaghi vuole mettere definitivamente alle spalle il periodo complicato e cerca il terzo successo consecutivo dopo le vittorie con Cagliari e Bologna. Dall'altra parte c'è un Torino in forma che nell'ultimo turno ha rifilato 3 reti all'Empoli.

Mister Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa, domani torneranno dal primo minuto Immobile e Parolo. Ballottaggio Marusic-Patric sulla corsia destra, in dubbio anche Luis Alberto: il fantasista si gioca il posto con Correa.

LAZIO 3-5-1-1 - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Sirigu è stato convocato da mister Mazzarri per la sfida con la Lazio ma il ballottaggio con Ichazo è sempre aperto. Anche quest'ultimo non è al meglio, scalda i guantoni Rosati. In difesa recuperato Djidji, in mezzo al campo c'è Meitè-

TORINO 3-4-1-2 - Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti.