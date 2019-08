Le ultime su Lecce-Hellas Verona: Juric conferma Tutino falso nueve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Out Meccariello, Fiamozzi e Lo Faso, solito 4-3-1-2 per Liverani, che dopo la mezzora contro l'Inter potrebbe far debuttare dal 1' Mancosu sulla trequarti. Pienamente recuperati Lapadula e La Mantia, quest'ultimo potrebbe andare in panchina con Falco nel ruolo di seconda punta. A centrocampo Majer in pole su Shakhov. A sinistra confermato Calderoni.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula.

Di Carmine torna a disposizione dopo la squalifica ma si fa male e dovrebbe saltare anche la sfida al Lecce: Juric orientato confermare Tutino nei panni di falso nove, con Verre e Zaccagni alle sue spalle. Vitale, scontata la squalifica, contende una maglia sulla fascia a Faraoni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvetri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Zalovic; Zaccagni, Verre; Tutino.