Le ultime su Milan-Udinese: Castillejo in vantaggio su Leao

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Borini e Castillejo in vantaggio su Kessie e Leao, poiché questi ultimi hanno lavorato ancora poco con Giampaolo: il primo per gli impegni in Coppa d'Africa, il secondo è uno degli ultimi acquisti arrivati dal mercato. Suso fantasista, questa è la vera novità tattica introdotta dall'ex tecnico blucerchiato, che agirà alle spalle di Piatek e dello spagnolo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

Allenatore: Giampaolo.

Ken Sema, svedese classe '93 arrivato dal Watford, non giocherà titolare la sua prima gara in Serie A: il giocatore verrà preservato avendo solo un paio di allenamenti in bianconero. Con Pezzella in odore di addio, dovrebbe essere Pussetto ad adattarsi a sinistra nel 3-5-2 di Tudor. Barak dall'inizio è un'altra idea possibile, ma visto che è stato fermo un anno e Walace è ancora indietro, dovrebbe toccare ancora a Fofana in mezzo al fianco di Jajalo e Mandragora.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna

Allenatore: Tudor.