Le ultime su Napoli-AZ Alkmaar: 3-4 novità per Gattuso, torna Meret tra i pali

Pochi cambi rispetto alla bella vittoria in campionato contro l'Atalanta. Gennaro Gattuso sembra intenzionato a non stravolgere il suo Napoli in vista della sfida delle 18,55 contro l'AZ Alkmaar, esordio stagionale in Europa League per gli azzurri. Confermato il pacchetto offensivo, con il rientrante Insigne che si vedrà verosimilmente a gara in corso, le principali novità riguarderanno il reparto arretrato: in porta ci sarà Meret al posto di Ospina, dovrebbe tornare titolare anche Maksimovic, mentre Mario Rui è in ballottaggio con Hjsay e Di Lorenzo per due posti (confermato Koulibaly). Occasione per Lobotka a centrocampo con Fabian Ruiz.