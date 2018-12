Le ultime su Parma-Chievo: due ballottaggi per D'Aversa

Fischio d'inizio previsto domenica alle 15.00 al Tardini di Parma.

© foto di Federico Gaetano

Il Parma vuole ripartire dopo lo stop di San Siro contro il Milan, mentre il ChievoVerona deve proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime due settimane. D'Aversa ha chiesto ai ragazzi di continuare a stupire dopo l'ottima prima parte di stagione, ma i clivensi hanno il morale a mille dopo aver bloccato sul pari squadre di rango superiore come Napoli e Lazio.

Le ultime sul Parma. Sicuri assenti Gervinho, Grassi, Siligardi, Dimarco e Sierralta, da monitorare le condizioni di Frattali fermo ieri per un problema ad una spalla. In difesa non dovrebbero esserci cambi, con Bastoni e Gagliolo al loro posto, a centrocampo dovrebbe essere Rigoni a prendere il posto di Grassi ma è vivo il ballottaggio con Stulac. Davanti la sfida per sostituire Gervinho sarà tra Di Gaudio e Ciciretti: al momento l'ex Benevento sembra il favorito. Inglese e Biabiany gli altri due certi del posto.

Le ultime sul ChievoVerona. Mister Di Carlo non potrà fare affidamento sullo squalificato Rossettini, al suo posto sarà presente Cacciatore dall'inizio. In attacco Pellissier va verso la conferma con Stepinski in panca, fuori Seculin e Tomovic mentre sono recuperati i vari Giaccherini, Pucciarelli e Jaroszynski.

Le probabili formazioni di:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Ciciretti, Inglese, Biabiany. Allenatore: D'Aversa.

ChievoVerona (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Pellissier. Allenatore: Di Carlo.