Le ultime su Roma-SPAL: Di Francesco si appoggia a Dzeko

Le quattro sconfitte di fila costringono la SPAL a dare un segnale forte nella gara contro la Roma, di certo una delle trasferte più insidiose del campionato per la formazione di Semplici: per Di Francesco le insidie arrivano anche dalla sosta, visto che tanti giocatori, come Dzeko, sono stati protagonisti in entrambe le gare con la propria Nazionale. Il tecnico dovrà pensare anche in prospettiva, visto che a Roma tra quattro giorni arriverà il CSKA Mosca e per i giallorossi è prioritario vincere ancora. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Il problema fisico di stamane toglie un dubbio a Di Francesco, che schiererà Dzeko e non Schick al centro dell'attacco nella sfida contro la SPAL. Luca Pellegrini giocherà titolare a sinistra, con Florenzi sulla corsia opposta e Pastore pronto a fare male partendo dalla panchina. Possibile turno di riposo per Manolas, con Jesus che ha dato buone risposte nelle ultime gare.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas (Jesus), Fazio, Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Antenucci potrebbe andare ancora in panchina, con Paloschi preferito per fare coppia con Petagna davanti. Costa in vantaggio su Fares per la maglia da titolare sulla corsia sinistra. Johan Djourou ko per un problema alla caviglia, è notizia di stamane, con Semplici costretto a fare di necessità virtù per la sfida di domani contro la Roma. Quindi con Felipe squalificato difesa quasi obbligata con Thiago Cionek, Vicari e Bonifazi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Thiago Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Missiroli, Costa; Petagna, Paloschi.