Le ultime su Sassuolo-Atalanta: Gasp ritrova Toloi e Palomino

Il Sassuolo di mister De Zerbi cerca riscatto al Mapei Stadium dopo il brutto ko subito all'Olimpico con la Roma. Dall'altra parte c'è un'Atalanta che ha rischiato il colpaccio contro la Juventus, con i bianconeri salvati dal solito Cristiano Ronaldo.

Con la squalifica di Ferrari, torna in difesa Magnani dal primo minuto. Lirola e Rogerio confermati sulle corsie esterne, in attacco Di Francesco è favorito su Djuricic per completare l'attacco con Babacar. Duncan prova il recupero, se non dovesse farcela pronto Locatelli.

SASSUOLO 3-5-2 - Consigli; Lirola, Marlon, Magnani; Rogerio, Bourabia, Sensi, Duncan, Berardi; Babacar, Di Francesco.

Dopo aver sfiorato l'impresa con la Juventus, l'Atalanta proverà ad espugnare il Mapei, stadio che ha ospitato le gare europee degli orobici. Sorride Gasperini che ritrova Toloi e Palomino, mentre in mezzo al campo mancherà De Roon. Davanti l'uomo del momento, Duvan Zapata, con Ilicic ed il papu Gomez. Non convocato per scelta tecnica Rigoni.

ATALANTA 3-4-2-1 - Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens: Ilicic; Gomez, Zapata