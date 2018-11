Le ultime su Sassuolo-Udinese: Boateng ko, Lasagna vuole esserci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo in casa Udinese è quello di ripetere la prestazione di sabato scorso contro la Roma. I friulani hanno subito beneficiato dell'arrivo in panchina di Davide Nicola, gettando la Roma di mister Di Francesco nello sconforto. Altro giro, altra corsa. I bianconeri sfideranno domenica il Sassuolo di De Zerbi, reduce dalla sconfitta del Tardini nel derby emiliano contro il Parma. I neroverdi, tuttavia, dovranno fare a meno dell'infortunato Boateng e allora al suo posto ci sarà Babacar. Rogerio è in ballottaggio con Bourabia, con Di Francesco in vantaggio su Djuricic per il fronte offensivo. L'Udinese invece confermerà Musso tra i pali, Samir è indisponibile mentre potrebbe essere rilanciato Lasagna dopo aver superato le ultime noie muscolari. Tuttavia, ad oggi, c'è Pussetto in pole sull'attaccante nel giro della nazionale italiana.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio, Berardi; Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter-Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; De Paul, Pussetto. Allenatore: Nicola.