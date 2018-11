Le ultime su Torino-Parma, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino e Parma vanno a caccia di punti importanti per la rispettiva classifica nello scontro di domani, coi granata reduci dall'eccezionale vittoria esterna di Genova e i crociati dall'importante punto casalingo contro il Frosinone, che ha interrotto la serie di ko di fila. Per Mazzarri e D'Aversa squalifiche pesanti in mezzo, che costringono a variare qualcosa tatticamente. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Un solo dubbio per Mazzarri, che ha chiarito in conferenza stampa di non voler togliere certezze a una squadra che ha fatto meraviglie nello scorso weekend ma che dovrà rinunciare per squalifica ad un pilastro come Meitè. Soriano o Berenguer per il suo posto, mentre davanti ancora Iago Falque e Belotti, quest'ultimo intenzionato a riconquistare la fiducia del ct Mancini.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Soriano, Aina; Falque, Belotti.

Un dubbio per reparto nel Parma, come D'Aversa ha chiarito in conferenza stampa. Gobbi non è al 100% ma dovrebbe essere titolare a sinistra, mentre a centrocampo mancherà Stulac e in cabina di regia potrebbe spostarsi Rigoni con Deiola a destra, anche se Scozzarella e Grassi scalpitano per un posto. Quest'ultimo sarà sicuramente utilizzato a gara in corso. Davanti Di Gaudio o Siligardi, col primo favorito per caratteristiche in una gara che dovrebbe essere di forte ripartenza.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Deiola, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.