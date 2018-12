Le ultime su Udinese-Atalanta: torna Lasagna dall'inizio

Fischio d'inizio previsto domenica alle 15.00 alla Dacia Arena di Udine.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria contro la Roma e il pari contro il Sassuolo. Questo il ruolino di marcia di Nicola da quando s'è accomodato sulla panchina dell'Udinese, con l'allenatore ex Crotone che vuole proseguire il momento di imbattibilità per avvicinarsi alla salvezza. In casa Atalanta, invece, c'è da rimediare al doppio ko contro Empoli e Napoli. I nerazzurri sembravano aver intrapreso la strada giusta con quattro vittorie di fila, poi i due stop consecutivi tra il Castellani e l'Atleti Azzurri d'Italia.

Le ultime sull'Udinese. Davide Nicola sembra intenzionato a confermare la difesa a tre vista nelle ultime apparizioni, mentre la novità potrebbe essere legata al ritorno da titolare di Lasagna. Behrami e Barak sono in dubbio.

Le ultime sull'Atalanta. Toloi è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se Gasperini potrebbe preferirgli Mancini. Ancora out Ilicic per squalifica, per questo il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare ancora su Rigoni insieme al Papu alle spalle dei Duvan.

Le probabili formazioni di:

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Nicola.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.