Manca un mese - Lecce, scommesse ed esperienza. Serve una punta

© foto di Stefano Di Bella

Il Lecce prosegue la propria preparazione per la stagione del ritorno in Serie A. Ed in sede di mercato il ds Meluso ha scelto di puntare su un mix di sorprese dell'estero e di giocatori con esperienza nella massima categoria.

Affari conclusi - Sono già tanti i colpi messi a segno dai salentini con l'obiettivo di regalare a Liverani la rosa completa quanto prima. In porta ecco Gabriel dal Perugia, per la difesa sono arrivati l'esperto Luca Rossettini dal Genoa, Romario Benzar dalla Steaua Bucarest, Biagio Meccariello dal Brescia e il giovane colombiano Brayan Vera. A centrocampo ecco Yevhen Shakhov dal PAOK, mentre per l'attacco ad oggi il colpo è Gianluca Lapadula dal Genoa, con lui anche Simone Lo Faso dopo l'esperienza al Palermo.

Cosa manca - Almeno un altro attaccante e un paio di difensori. Ed i nomi, in tal senso, sono già emersi: raffreddatasi l'operazione Burak Yilmaz, per l'attacco il profilo giusto sembra essere quello di El Khouma Babacar. In difesa i salentini stanno lavorando ancora col Sassuolo, piacciono Cristian Dell'Orco e Edoardo Goldaniga.

Oggi giocherebbe così (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Tachtsidis, Petriccione, SHAKHOV; Mancosu; Falco, LAPADULA. All: Liverani (confermato).