Manca un mese - Napoli, già tre acquisti. In attesa dei grandi colpi

Aspettando l'attaccante. O meglio, aspettando gli attaccanti. Perché un Ancelotti che sogna e lavora per un Napoli competitivo per lo Scudetto non può che affidarsi ai responsi di questo ultimi mese di mercato, che potrebbe consegnare nelle sue mani una squadra molto più competitiva. O, al contrario, una squadra non troppo diversa da quella di un anno fa.

Affari conclusi - Il primo volto nuovo dell'estate 2019 è stato Giovanni Di Lorenzo, terzino destro acquistato per prendere il posto del partente Elseid Hysaj. Poi, contemporaneamente alla parte di Raul Albiol, dalla Roma è arrivato Kostas Manolas, operazione che ha definito anche il futuro di Amadou Diawara, sbarcato nella Capitale. Per la linea mediana, definito l'acquisto del macedone classe '99 Eljif Elmas. In uscita, oltre alle due sopracitate, definite le partenze di Marko Rog (Cagliari), Vinicius (Benfica), Roberto Inglese (Parma), Alberto Grassi (Parma), Luigi Sepe (Parma) e Roberto Insigne (Benevento).

Cosa manca - Sfumato l'acquisto di Pépé, adesso le attenzioni del Napoli sono concentrate su due nomi: Mauro Icardi e Hirving Lozano, con quest'ultimo che è obiettivo decisamente più semplice da centrare anche in virtù dell'eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League. L'obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis è quello di definire una di queste due operazioni entro Ferragosto. Poi, gli ultimi giorni, saranno quelli di James Rodriguez: il Napoli resta fermo sulla sua posizione, prestito oneroso con diritto di riscatto. Ed è convinto che alla fine il Real Madrid aprirà a questa formula.

Oggi giocherebbero così (4-4-2) - Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Insigne. All: Ancelotti (confermato).