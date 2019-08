Manca un mese - Sampdoria gioca d'anticipo. Ora gli esterni per DiFra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra mercato giocatori e vicende societarie, la Sampdoria sta completando la rosa in vista del campionato in arrivo. L'addio di Giampaolo è stato compensato da Di Francesco. L'obiettivo, ha precisato il presidente Massimo Ferrero, è di superare quota 60 punti.

Affari conclusi - I blucerchiati si sono mossi con grande anticipo, ufficializzando a maggio Julian Chabot dal Groningen e addirittura a gennaio Morten Thorsby dall'Heerenveen. Prima dell'apertura ufficiale del mercato è arrivato anche Alex Ferrari. Cavallo di ritorno in Italia Jeison Murillo, pronto a riscattarsi dopo la prima parentesi all'Inter, specialmente al secondo anno. Scommessa Maroni per l'attacco: 20 anni, viene dal Boca anche se si è messo in mostra con la maglia del Talleres. Fabio Depaoli arriva con sei mesi di ritardo e dà un'alternativa in più sulla fascia destra di difesa.

Cosa manca - Un paio d'esterni d'attacco in nome del 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Il nome dell'ultim'ora è quello di Hatem Ben Arfa: il francese, genio e sregolatezza, è libero dopo aver giocato e vinto la Coppa di Francia con il Rennes. L'obiettivo principale è Simone Verdi, c'è da vincere la concorrenza del Torino. Occhio anche a Rigoni e Politano. Eventualmente un centrocampista nel caso venisse ceduto Praet. Diverse le uscite previste: Verre, Capezzi, Ramirez

Oggi giocherebbe così (4-3-3): Audero; Bereszynski (DEPAOLI), MURILLO, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, MARONI. All: DI FRANCESCO (nuovo).