Manca un mese - Sassuolo, tanti volti nuovi. Serve un difensore centrale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato fin qui mirato, quello del Sassuolo. I dirigenti neroverdi infatti sono andati a ricercare quei profili giusti per l'idea di calcio di mister De Zerbi, lasciando via libera a quei calciatori della rosa deisderosi di misurarsi con nuove esperienze.

Affari conclusi - Non è un nuovo acquisto, ma il riscatto di Rogerio dalla Juve è comunque un colpo importante per mister De Zerbi. Sulla fascia destra, invece, ecco il volto nuovo Jeremy Toljan, arrivato dal Borussia Dortmund. Per la difesa interessante il colpo Andrew Gravillon dall'Inter. A centrocampo i neroverdi hanno beffato la Fiorentina nella corsa ad Hamed Traore a cui si unisce l'esperienza internazionale di Pedro Obiang. In attacco, invece, si è scelto di puntare tutto su Ciccio Caputo dopo la retrocessione dell'Empoli. Diverse anche le operazioni in uscita: le cessioni di Kevin Prince Boateng e Pol Lirola alla Fiorentina sono operazioni degli ultimi giorni, così come quella di Federico Di Francesco alla SPAL. Francesco Cassata è andato al Genoa, mentre i nomi di spicco in questa lista sono quelli di Merih Demiral (Juventus) e Stefano Sensi (Inter). E proprio con i nerazzurri, a inizio mercato, era stata conclusa la cessione definitiva del cartellino di Matteo Politano.

Cosa manca - Le priorità sono un difensore centrale, ed il nome di Omer Toprak del Borussia Dortmund è sempre in cima alla lista, e una seconda punta, con Diego Farias che continua ad essere profilo gradito. In uscita invece attenzione alle situazioni di Babacar e Dell'Orco, nel mirino del Lecce, e di Magnani, sempre più vicino al Brescia.