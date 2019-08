Manca un mese - Torino, ancora niente acquisti. In attesa di Verdi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un calciomercato decisamente low profile per il Torino europeo di Walter Mazzarri. La dirigenza granata ha scelto di puntare forte sulla rosa che nell'ultima stagione si è guadagnata l'accesso all'Europa League, anche se in queste settimane sono state imbastite trattative per qualche giocatore scelto e dalle caratteristiche ben precise.

Affari conclusi - Come detto niente colpi in entrata, almeno per il momento. Ma sono comunque da segnalare i riscatti di due giocatori risultati fondamentali lo scorso anno, ovvero Koffi Djidji (Nantes) e Ola Aina (Chelsea). Capitolo uscite: Emiliano Moretti ha appeso le scarpe al chiodo ed è entrato in dirigenza, mentre Salvador Ichazo si è svincolato. Vanja Milinkovic-Savic è volato in prestito allo Standard Liegi, mentre Mbaye Niang è stato riscattato dal Rennes.

Cosa manca - Al momento sembrano essere due le priorità in entrata dei granata. Un portiere che possa fare da vice a Sirigu, ed in tal senso resta forte la candidatura di Emiliano Viviano. E un giocatore offensivo che possa agire da esterno o da rifinitore dietro Belotti. E in questo caso il primo nome della lista è ancora quello di Simone Verdi del Napoli.

Oggi giocherebbe così (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All: Mazzarri (confermato).