Marca: Juve, De Ligt più vicino. Affare col Barcellona ufficialmente saltato

Dalla Spagna, fonte Marca, arrivano notizie positive per quanto riguarda la Juventus, e le sue possibilità di acquistare il talentuoso difensore Mathijs De Ligt dall'Ajax. Secondo quanto riferisce uno dei più prestigiosi quotidiani iberici nella sua versione online, infatti, il Barcellona ha definitivamente mollato la presa nei confronti del ragazzo. Il motivo sarebbe da ricercare nelle esose richieste d'ingaggio formulate dall'entourage di De Ligt: 12 milioni netti a stagione per cinque anni, con inoltre una quota del 20% da destinare al procuratore Mino Raiola. Ecco che Bartomeu, presidente del Barcellona, una volta accortosi che in totale sarebbe arrivato a spendere 200 milioni di euro, ha battuto i pugni sul tavolo e detto no. A differenza, si legge, di Juventus e PSG che sono ancora in corsa.