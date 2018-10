Marcatori d'Europa, Liga NOS: steccano le punte delle big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

5 reti in 7 partite. Dyego Sousa del Braga è il capocannoniere della Liga NOS portoghese. Nomi nuovi e inattesi in testa ai capocannonieri anche in terra lusitana, dove nessuno spicca e in pochi segnano valanghe di reti. Basti pensare che a quota 4 c'è pure un mediano come Pizzi del Benfica o un ala sinistra come Ricardo Jorta, anche lui del Braga. O che a quota 3 ci sono ben 11 giocatori e che di Porto e Sporting CP figurano in questi piani alti della classifica solo Vincent Aboubakar a 4 e Nani a 3.

Marcatori Liga NOS

5 reti: Dyego Sousa (Braga)

4 reti: Pizzi (Benfica), Shoya Nakajima (Portimonense), Ricardo Horta (Braga), Vincent Aboubakar (Porto), Wilson Eduardo (Braga)

3 reti: Osama Rashid (Santa Clara), Nani (Sporting CP), André André (Vitoria Guimaraes), Carlos Vinicius (Rio Ave), Fernando (Santa Clara), Rafa Silva (Benfica), Gelson Dala (Rio Aves), Vitor Gomes (Desportivo Aves), Gevorg Ghazaryan (Chaves), Hildeberto (Vitoria Setubal), Bryan Rochez (Nacional).