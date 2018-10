Marcatori d'Europa, Liga: Stuani e Silva. Cercasi Real disperatamente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cercasi punte del Real Madrid. Disperatamente. Perché dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è storico il fatto che non ci sia una punta o seconda punta dei Blancos sul podio dei marcatori della Liga spagnola. Guida un carneade della Serie A, Christian Stuani, ariete uruguaiano con un poco celebra passato alla Reggina e Re del Girona. 8 reti per un vero nueve come lui, seguito da un'altra incredibile rivelazione. Perché André Silva era stato un disastro al Milan mentre, a quota 7 gol, è il simbolo del Siviglia. Poi, sul podio, Lionel Messi, ma questo non fa certo notizia. Lo fa semmai il fatto che il migliore del Real Madrid sia Karim Benzema. A quota 4 gol in stagione.

Marcatori Liga

8 reti: Christian Stuani (Girona)

7 reti: André Silva (Siviglia)

6 reti: Lionel Messi (Barcellona)

5 reti: Wissam Ben Yedder (Siviglia), Iago Aspas (Celta Vigo)

4 reti: Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Karim Benzema (Real Madrid), Marti Roger (Levante).