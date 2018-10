Marcatori d'Europa, Ligue 1 senza sorprese: dominano le stelle

© foto di J.M.Colomo

Neymar e Kylian Mbappé. Ovvero i giocatori più forti del Paris Saint-Germain, ovvero le stelle della Ligue 1. Che non regala profonde sorprese nella sua classifica marcatori che fino a qualche giornata fa aveva regalato pure sussulti e novità, come i tre gol in due partite del capoverdiano Julio Tavares del Dijon. Che poi s'è fermato, mentre KM e Neymar ne hanno fatti 8 in 9 partite. Il PSG ha fatto 32 reti totali, quasi il doppio della seconda in classifica, il Lille, che in altrettante gare ne ha fatti 17. Sotto le due colonne del Paris, ci sono nomi interessanti, tra conferme e sorprese: Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia, che non è punta ma trequartista. Jonathan Bamba del Lille, alla prima al LOSC dopo l'annata al Saint-Etienne e che a 7 gol ha già pareggiato lo score dell'ultima annata coi Verts. Altrettante, poi, le reti di Francois Kamano, classe '96 e attaccante del Bordeaux.

Marcatori Ligue 1

8 reti: Neymar (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7 reti: Florian Thauvin (Olympique Marsiglia), Jonathan Bamba (Lille), Francois Kamano (Bordeaux)

6 reti: Nicolas Pepe (Lille)

5 reti: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Lebo Mothiba (Strasburgo)