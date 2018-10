Marcatori d'Europa, Premier Liga: Chalov fa sognare la Russia

© foto di Imago/Image Sport

Vent'anni e già capocannoniere della Premier Liga russa. Fedor Chalov è la grande speranza per il calcio russo che verrà: 7 reti in 10 partite in una lega dove, di fatto, non si segna troppo considerando le varie medie dei club di alta classifica. Però il classe '98 è l'uomo copertina, lui che è riferimento avanzato del CSKA Mosca. Dietro c'è un altro russo: Artem Dzyuba, punta centrale di dieci anni più 'vecchioì e dello Zenit San Pietroburgo. E' a quota 5, non certo media esaltante, dietro a 4 c'è un gruppetto che comprende anche Sardar Azmoun del Rubin Kazan, un tempo noto come potenziale Messi d'Iran.

Marcatori Premier Liga

7 reti: Fedor Chalov (CSKA Mosca)

5 reti: Artem Dzyuba (Zenit San Pietroburgo)

4 reti: Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Aleksandr Erokhin (Zenit San Pietroburgo), Viktor Claesson (FK Krasnodar), Aleksey Ionov (FK Rostov).