Marcatori d'Europa, Super Lig: la rinascita di Diagne. Robinho c'è

Mbaye Diagne, meteora assoluta di casa Juventus, ha provato a rilanciarsi prima in Arabia Saudita. In Belgio, poi in Ungheria. Poi in Cina. Dallo scorso gennaio è in Turchia, al Kasimpasa, ed è clamorosamente lui il capocannoniere della Super Lig turca. In un'annata dove i grandi latitano, è il ventiseienne senegalese il miglior marcatore del campionato, con 8 reti in 8 gare. Dietro un padrone di casa, ovvero Yasin Oztekin: 5 reti in 8 gare col Goztepe, gli stessi di Mustapha Yatabaré del Konyaspor e di Hugo Rodallega del Trabzonspor. Un trentunenne, un trentaduenne e un trentatreenne hanno siglato una cinquina ma dietro c'è pure Robinho, trentaquattro primavere e star del calcio brasiliano, finito al Sivasspor. 4 gol, gli stessi di Ryan Babel, olandese del Besiktas, del nigeriano Samuel Eduok del Kasimpasa e di Burak Yilmaz, rientrato a Trebisonda dopo l'esperienza milionaria cinese.

Marcatori Super Lig

8 reti: Mbaye Diagne (Kasimpasa)

5 reti: Yasin Oztekin (Goztepe), Mustapha Yatabaré (Konyaspor), Hugo Rodallega (Trabzonspor)

4 reti: Robinho (Sivasspor), Ryan Babel (Besiktas), Samuel Eduok (Kasimpasa), Burak Yilmaz (Trabzonspor).