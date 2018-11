I marcatori della Premier League: Aguero da solo, una selva dietro di lui

Che la Premier League sia probabilmente il campionato più combattuto dell'élite europea, salvo rare eccezioni, non ci stancheremo mai di ripeterlo finché avremo un riscontro concreto. E questo arriva anche, dato che il calcio giocato dei club è fermo per far spazio agli impegni delle nazionali, andando a vedere i numeri collezionati fino a qui nelle prime dodici giornate del massimo campionato inglese. In particolare una statistica individuale tanto cara ai più: i gol segnati. In cima alla classifica cannonieri, sempre lei, c'è un habitué.

IL SOLITO KUN - È un argentino, ma gioca in Inghilterra da più di sette anni. Ed è un bomber implacabile: Sergio Aguero. La prima punta del Manchester City guida da solo questa speciale graduatoria, a quota 8 reti. In un totale di 884': il Kun segna una rete ogni 111', e tra i giocatori con almeno 500' sommati fin qui è quello che ha la migliore media realizzativa. Ma non di molto, e soprattutto ce n'è uno - e lo vedremo più avanti - che è riuscito a fare anche meglio. Di certo se si aggiungono i tre assist da lui forniti, il bottino diventa talmente ricco che è difficile non riconoscerne il merito. Soprattutto se si parla di un attaccante in grado di mettere a segno 151 gol in 218 gettoni di Premier League.

LA VARIEGATA SELVA DI INSEGUITORI - Alle sue spalle però la concorrenza, come detto in apertura, è agguerrita. A quota 7 reti infatti si trovano già due giocatori: forse il talento più limpido in senso assoluto a calcare i prati inglesi, Eden Hazard, che un attaccante in rampa di lancio dopo un periodo di assestamento, Pierre-Emerick Aubameyang. Se il belga ha dalla sua una media realizzativa migliore, con un gol ogni 112' - un minuto solo in più di Aguero - contro i 122' del gabonese, quest'ultimo può però sfoggiare il vanto di non aver usufruito di calci di rigore. A quota 6 gol, si arriva alla fitta selva umana. Ben otto infatti sono i giocatori arrivati a tale traguardo intermedio fin qui, e c'è una variegata composizione, che passa da volti noti a certi livelli come possono essere Momo Salah e Harry Kane, o Raheem Sterling, passando per oggetti tutti da studiare come Richarlison, fino ad arrivare alle sorprese vere e proprie. Quei nomi, leggi pure alle voci Glenn Murray e Callum Wilson, attaccanti rispettivamente di Brighton e Bournemouth, che difficilmente associ alle facce. Poi ce n'è uno che merita la nostra attenzione in maniera ancora più approfondita.

IL FENOMENO MARTIAL - Perché se abbiamo detto in precedenza che qualcuno ha fatto meglio di Aguero a livello realizzativo, strettamente di media, così è. Parlavamo di Anthony Martial. Fino a questo momento andato a corrente molto alterna, e per quasi la totalità del tempo in direzione opposta a quella da lui auspicata, l'attaccante transalpino si sta rivelando un'arma in più per Mourinho, una risorsa contundente che ha contribuito alla salvaguardia del tecnico portoghese ad Old Trafford. Paradossale, se si ripensa ai litigi estivi e alle voci di mercato. Ma i numeri parlano chiaro: 6 gol segnati in 621', uno ogni 104'.

CLASSIFICA MARCATORI

Aguero (Man City) 8 gol

Aubameyang (Arsenal) e Hazard (Chelsea) 7 gol

Kane (Tottenham), Mané, Salah (Liverpool), Martial (Man United), Murray (Brighton), Richarlison (Everton), Sterling (Man City), Wilson (Bournemouth) 6 gol

Arnautovic (West Ham), Lacazette (Arsenal), Mitrovic (Fulham), Morata (Chelsea), Pereyra (Watford), Sigurdsson (Everton) 5 gol