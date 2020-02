vedi letture

Meglio un uovo oggi o una gallina domani? L'Atalanta non sa (e non vuole) scegliere

Una sfida dallo spiccato sapore di Champions, quella odierna fra Atalanta e Roma. Il Gewiss Stadium sarà teatro dell'altro big match di giornata, con l'Atalanta che in caso di vittoria si porterebbe a +6 dal quinto posto. Un margine importante, a 14 giornate dal termine. Contrariamente una sconfitta degli uomini di Gasperini permetterebbe alla Roma di appaiarsi e di portare dalla sua parte il fattore entusiasmo.

Impossibile non pensare al Valencia - Gasperini ha spesso e volentieri dimostrato come il turnover faccia parte della sua idea di calcio. Nella rosa dell'Atalanta esistono i titolarissimi, ma tutti danno una mano quando chiamati in causa. Ecco perché nonostante l'imminente andata degli ottavi di Champions, l'Atalanta che ci immaginiamo sarà altamente competitiva nei propri uomini. Quel che potrebbe creare qualche problema è invece il fattore mentale: "Sarebbe una bugia dire che non pensiamo al Valencia. Il campionato ci garantisce di fare la Champions il prossimo anno, ma il fascino di arrivare ai quarti è immediato", ha detto ieri Gasperini in conferenza stampa. Un ragionamento che non fa una piega, ma che non chiarisce qual è la priorità del momento della sua Dea. Perché confermarsi fra le prime 4 anche quest'anno sarebbe un traguardo storico. Ma arrivare ai quarti di finale di Champions League, invece, non lo sarebbe?