Mercato al via! Il punto sul PSG: Rabiot addio, sogno Allan

L'ammazza-Ligue 1 è il ruolo che gli riesce meglio da qualche anno, ma ora il Paris Saint-Germain ha intenzione di accomodarsi sul trono d'Europa. Non sarà facile, perché la formazione di Tuchel ha dovuto faticare più del previsto per eliminare il Napoli e chiudere il proprio girone avanti il Liverpool. I soldi al club francese non mancano, per questo il mese di gennaio potrebbe vedere qualche arrivo così come qualche addio.

In entrata il sogno parigino sembra rispondere al nome di Allan, centrocampista che il Napoli valuta almeno 80 milioni di euro e conosciuto 'dal vivo' in occasione della doppia sfida tra il Parco dei Principi e il San Paolo. Aurelio De Laurentiis, però, non vuole cederlo a gennaio e per questo potrebbe essere un affare da estate 2019. Interessa anche Isco, che potrebbe salutare il Real Madrid; per lo spagnolo, tuttavia, sarà sfida con la Juventus. Per la difesa s'è vociferato dell'interesse per l'interista Miranda.

In uscita c'è Adrien Rabiot, promesso sposo del Barcellona dopo aver flirtato con i principali club d'Europa. Anche la Vecchia Signora, a un certo punto sembrava in corsa per il centrocampista che nelle prossime settimane dirà addio al PSG: la Catalogna lo attende. La punta Timothy Weah andrà invece via in prestito: il figlio del'ex attaccante del Milan sembra destinato al Celtic.