Mercato e liste da 25 - Fiorentina, nessun problema di numeri. Ma gli esuberi non mancano

vedi letture

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Fiorentina 2019-2020 - 20 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Venuti, Bartlomiej Dragowski, Federico Chiesa

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pietro Terracciano, Federico Ceccherini, Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli, Cristiano Biraghi, Riccardo Saponara

Altri elementi della rosa: German Pezzella, Erick Pulgar, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Kevin-Prince Boateng, Franck Ribery, Dalbert, Martin Caceres, Pol Lirola, Nikola Milenkovic, Borja Valero, Alfred Duncan, Sofyan Amrabat, Christian Kouamé

Under 22: Dusan Vlahovic, Federico Brancolini, Simone Ghidotti, Christian Dalle Mura, Igor, Cristobal Montiel

La situazione della Fiorentina - Il passaggio da under a over di tanti calciatori viola, Chiesa in primis, cambia, ma non di molto, la situazione della squadra di Iachini. 23 over, con 24 slot a disposizione, per la rosa viola: in caso di nuovi innesti sul mercato si dovrà provvedere a far uscire qualche esubero, che comunque non mancano di certo in squadra. Basti pensare a Eysseric, Boateng e Cristoforo.