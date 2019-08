Mercato e rose da 25 - Genoa, Preziosi può sbizzarrirsi in entrata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Genoa 2019-2020 - 19 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Criscito, Stefano Sturaro,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Federico Marchetti, Davide Biraschi, Antonio Barreca, Riccardo Saponara, Goran Pandev

Altri elementi della rosa: Jandrei, Cristian Zapata, Jawad El Yamiq, Lasse Schöne, Ivan Radovanovic, Sandro, Lukas Lerager, Oscar Hiljemark, Romulo, Sinan Gumus, Thomas Rodriguez, Antonio Sanabria

Under 22: Ionut Radu, Rok Vodisek, Cristian Romero, Nicholas Rizzo, Paolo Ghiglione, Francesco Cassata, Filip Jagiello, Kevin Agudelo, András Schäfer, Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Andrea Favilli.

Giocatori formati nel vivaio del club: pochi ma buoni. Molto. Due i tasselli ma fondamentali nello scacchiere di Aurelio Andreazzoli come Criscito e Sturaro.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Devono essere almeno quattro, sono cinque con Marchetti. Al limite, per questo il Genoa difficilmente farà partire Biraschi in difesa.

Altri elementi della rosa: Teoricamente il Genoa potrebbe ancora comprare ben sei giocatori, di cui due però formati nel vivaio del club. E' una delle rose con più posto e più margine anche se la qualità degli Under lascia tranquillo Preziosi. In ogni caso, che siano formati nel vivaio di altre società o che arrivino dall'estero, i liguri potrebbero tranquillamente sbizzarrirsi ancora in entrata. E non è finita, visto che alcuni, da Sandro a Hiljemark fino a Rodriguez e Sanabria, sono in uscita.

Under 22: Una rosa giovanissima ma a conti fatti con tanti di questi ragazzi già nella rotazione dei titolari oppure tra gli imprescindibili di Andreazzoli. Da Radu a Romero, da Pinamonti a Favilli. Un baby Genoa che allunga e di molto la rosa del Grifone.