Mercato e rose da 25 - Milan, via libera ai colpi. Ma occhio alle cessioni

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Milan 2019-2020 - 22 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Davide Calabria, Antonio Donnarumma

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Romagnoli, Mattia Caldara, Andrea Conti, Franck Kessié, Giacomo Bonaventura, Diego Laxalt

Altri elementi della rosa: Pepe Reina, Mateo Musacchio, Leo Duarte, Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu, Rade Krunic, Suso, Fabio Borini, Samu Castilejo, Krzysztof Piatek, André Silva

Under 22: Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia, Ismel Bennacer, Lucas Paquetà, Theo Hernandez

Giocatori formati nel vivaio del club: Detto che Donnarumma rientra negli Under ancora per tre stagioni, questa compresa, la sorpresa è che il Milan ha soltanto due giocatori formati nel suo vivaio. Solo Calabria e il fratelli di Gigio, terzo portiere dei rossoneri.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Anche in questo caso, solo sei giocatori formati nel vivaio di altre società italiane. Peraltro, se Laxalt e Conti, o Kessié, dovessero partire, ecco che la rosa si ridurrebbe al limite minimo di soli quattro giocatori.

Altri elementi della rosa: Se cedere rischierebbe di lasciare il Milan con la rosa corta, ecco che acquistare è possibile. Ben quattro spazi per gli innesti, di cui però due per i formati nel vivaio rossonero. Per ogni uscita prevista in questa lista, da Rodriguez a André Silva, da Castillejo a Biglia, da Suso a Strinic, il Milan potrà così investire ancora.

Under 22: Quattro i giocatori Under nella rosa del Milan, un dato che sembra raccontare di una rosa vecchia ma che con l'età degli altri in rosa va piuttosto a pareggiarsi. Tanti tra i 23 e i 26 nel Milan di Giampaolo, non molti però i baby. Ma di altissima qualità.