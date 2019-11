Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LO UNITED VUOLE PAGARE LA CLAUSOLA DI LAUTARO A GENNAIO. JUVE SU CHONG PER UN COLPO ALLA POGBA, TRE BIG EUROPEE SU EMRE CAN. NAPOLI, GIUNTOLI RAFFREDDA LA PISTA IBRAHIMOVIC. LA ROMA LAVORA AL RISCATTO DI SMALLING. MILAN: KRUNIC HA CHIESTO DI PARTIRE IN PRESTITO. L'UDINESE ESONERA MISTER TUDOR, ZENGA IN POLE PER SOSTITUIRLO. PARMA, PROVINO PER RODWELL

Novità importante per quanto riguarda il mercato dell'Inter e, in particolare, Lautaro Martinez. Secondo il Daily Express, è il Manchester United una delle squadra maggiormente interessate all'argentino, tanto che per gennaio sarebbe già pronta un'offerta di ben 110 milioni di euro. Ovvero la cifra scritta nella clausola rescissoria del 'Toro', obiettivo anche del Barcellona.

Due obiettivi in entrata per l'Inter, che vuole accontentare mister Antonio Conte: Arturo Vidal e Matteo Darmian. Sul cileno c'è da lavorare ai fianchi col Barcellona per abbassarne le pretese, per il laterale non dovrebbe essere complicato trovare l'intesa col Parma. Il problema è che prima bisogna cedere altrettanti elementi della rosa. I due indiziati principali sono Borja Valero e Valentino Lazaro: per entrambi, l'Inter sta cercando una soluzione.

Hellas-Brescia sarà anche la sfida tra Marash Kumbulla e Andrea Cistana, giovani difensori messisi in mostra in questo avvio di campionato. A seguirli con particolare attenzione vi sarà la Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: i bianconeri manderanno osservatori al Bentegodi, ma hanno già avviato i contatti. Per Cistana la Juve ha chiesto informazioni direttamente a Cellino, mentre col Verona c'è stato un primo approccio per Kumbulla, finalizzato a portarlo in Under 23. Non se n'è fatto nulla, ma i bianconeri ci hanno provato e sono vigili.

La Juventus è su Tahith Chong del Manchester United. La notizia rimbalza sulle colonne del Daily Mail: l'esterno olandese classe 1999 è considerato tra i migliori talenti europei e il contratto coi Red Devils resta in scadenza tra un anno. Arrivato a parametro dal Feyenoord, Chong è stato strappato alle altre big inglesi. Originario di Curaçao con parenti cinesi e nazionalità olandese la Juve vorrebbe ripetere con lui un affare alla Pogba.

Il Manchester United, dal canto suo, ha deciso. Secondo il Daily Mirror la dirigenza del club britannico ha dato il via libera agli uomini mercato per affondare il colpo su Emre Can. La Juventus, si legge, non ha alcun problema a lasciarlo andare a gennaio, ma i Red Devils dovranno vedersela con altre due big come PSG e Bayern Monaco.

Il portale Bleach Report parla di mercato e si sofferma sulla Juventus, con particolare attenzione al nome di Merih Demiral. Il centrale turco, si legge, avrebbe aperto all'idea di lasciare i bianconeri durante la sessione invernale se dovesse continuare a non trovare spazio in squadra. E in tal senso le squadre maggiormente interessate sembrano essere Arsenal e Manchester United, anche se la Juve non appare convinta al 100% di lasciarlo partire.

Cristiano Giuntoli getta acqua sul fuoco in merito al possibile ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Il direttore sportivo del Napoli, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, s'è così espresso sul possibile arrivo dell'attaccante svedese: "Non stiamo pensando a nessun calciatore. Siamo molto concentrati sui nostri, siamo molto contenti del mercato e dobbiamo portare a casa quanti più punti è possibile". Il dirigente azzurro ha parlato anche del prolungamento di contratto di Milik: "Stiamo parlando con il suo entourage, vogliamo rinnovare il suo contratto di 5 anni e lui vuole restare. Ha passato un brutto periodo dal punto di vista fisico ma adesso sta tornando a segnare. È destinato a fare tanti gol".

Dopo la prima rete in Serie A la Roma è ancora più convinta di riscattare Chris Smalling dal Manchester United e Gianluca Petrachi ha anticipato i tempi. Il direttore sportivo giallorosso ha dato mandato all'agente del centrale di negoziare il prezzo finale in Inghilterra e da Manchester hanno risposto che con 18 milioni, che si aggiungerebbero ai 3 già versati per il prestito, il giocatore diventerebbe interamente della Roma. Petrachi non arriverà a quella cifra ma offrirà 12 milioni di euro più 3 di bonus. Al giocatore verrebbe offerto un contratto fino al 2024. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Notizia di mercato in ottica Milan e riguardante Rade Krunic. TV N1 Sarajevo spiega come nella giornata di ieri il ct della Bosnia Robert Prosinecki abbia raccontato di una conversazione avuta col centrocampista del Milan in merito al suo futuro. E lo stesso Krunic avrebbe espresso il proprio desiderio di andare via in prestito durante il mercato di gennaio.

Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Udinese. Con una nota, il club friulano ha reso noto l'esonero del manager croato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. La società ringrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti"

Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, tra i candidati per il post-Tudor non c’è più Gennaro Gattuso: il tecnico del Milan avrebbe infatti voluto portare in questa nuova esperienza il suo staff mentre l’Udinese ha deciso per la conferma in blocco dei propri collaboratori a prescindere dalla guida tecnica. Vengono meno anche le voci legate ad un possibile ritorno sulla panchina friulana di allenatori che già hanno avuto questo ruolo in passato come Guidolin, Pasquale Marino e Colantuono. Il nome più caldo e che sta prendendo il largo in queste ore è piuttosto quello di Walter Zenga: l’ex tecnico di Crotone e Venezia è visto come un candidato forte in virtù della conoscenza di elementi cardine della rosa. La candidatura dell’Uomo Ragno, inoltre, non implicherebbe nessuna rivoluzione all’interno dello staff tecnico dell’Udinese con la contestuale conferma di Gotti nel ruolo di vice allenatore, che rimarrà in ogni caso alla guida della squadra almeno fino a lunedì congelando ogni altra possibilità. Zenga e l’Udinese si avvicinano.

Dopo aver preso la scorsa estate Joao Felix e Renan Lodi, l'Atletico Madrid continua nella sua politica giovanile e punta sui migliori baby talenti del mondo. Secondo AS, uno dei nomi in mano alla dirigenza dei Colchoneros è quello di Sandro Tonali del Brescia, giocatore seguito a lungo dagli scout.

All'Atalanta fino ai 35 anni. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nuovo contratto di Josip Ilicic, soltanto da depositare dato che l'accordo c'è ormai da settimane, avrà scadenza 2023. Le cifre? Ingaggio da circa 2 milioni di euro per il fantasista sloveno.

L'Atalanta cerca un difensore di livello in vista della prossima stagione e il profilo di Kaan Ayhan non è certo passato di moda in quel di Bergamo. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrale classe '94 del Fortuna Dusseldorf e della Nazionale turca resta infatti uno dei primi nomi sul tavolo di Sartori. Il giocatore è stato seguito con attenzione anche nelle ultime partite (10 presenze e un gol finora tra Coppa e Bundesliga), offrendo pareri molto positivi. Già qualche mese fa, d'altronde, la Dea era arrivata a offrire fino a 8 milioni di euro per il suo cartellino, vedendosene chiedere però indietro 14. Situazione che potrebbe cambiare la prossima estate, quando i nerazzurri torneranno alla carica per regalare alla rosa di Gasperini un buon rinforzo presente e futuro.

Dopo il provino con la Roma, il centrocampista inglese Jack Rodwell ha fatto capolino anche a Collecchio per un provino con il Parma. Il club emiliano, visti anche i tanti infortunio capitati nell'ultimo periodo, sta valutando la possibilità di attingere dal mercato degli svincolati per aumentare il numero di calciatori a disposizione di D'Aversa.

ATLETICO MADRID ALL'ASSALTO DEL CRAQUE BRASILIANO REINIER. NIZZA, MISTER VIEIRA BOCCIA IL TESSERAMENTO DI BEN ARFA. CRYSTAL PALACE: CONTATTI PER IL RINNOVO DI HODGSON

L'Atletico Madrid ha messo le mani su Reinier, talento brasiliano classe 2002 di proprietà del Flamengo. Secondo As, i Colchoneros hanno già trovato l'accordo col giocatore ed il suo entourage. Il problema è convincere il club proprietario del cartellino a cederlo: la sua clausola è di 62 milioni di euro, ma gli spagnoli vorrebbero abbassare in modo importante questa cifra.

Accostato anche a qualche squadra italiana - come Roma, Parma e Sampdoria - Hatem Ben Arfa non andrà al Nizza. A smentire un possibile approdo del centrocampista transalpino ci ha pensato in conferenza stampa il tecnico del club, Patrick Vieira: "Il presidente ci ha parlato per la relazione che ha con lui, è un calciatore interessante e di talento, però non è nel progetto che vogliamo costruire dal mio arrivo".

Il Crystal Palace, spiega il The Sun, ha avviato i contatti per il rinnovo di contratto del tecnico Roy Hodgson. Le sensazioni sono positive, con Hodgson che rinnovando allenerebbe gli Eagles fin quasi a 74 anni, battendo così sir Alex Ferguson in questo speciale confronto.