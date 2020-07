Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE PREPARA L'ASSALTO A ZANIOLO E RAGIONA COL NAPOLI DELLO SCAMBIO MILIK-BERNARDESCHI. INTER, LAUTARO HA GIÀ TROVATO L'ACCORDO COL BARCELLONA. ROMA, BALDINI INCONTRA SPALLETTI E INTANTO FUZATO RINNOVA. MILAN, IL PSG NON MOLLA BENNACER. GIUNTOLI PUNTA FARAONI, PAZZA IDEA HIGUAIN PER LA FIORENTINA E IL BENEVENTO VALUTA... PATO

Il nome di Nicolò Zaniolo resta di moda in casa Juventus e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad agosto i bianconeri potrebbero fare un'offerta importante alla Roma, che in caso di proposta da 50/60 milioni di euro non potrebbe non ascoltarla. Il giocatore sta bene nella capitale, non l'ha mai nascosto, ma le cose possono cambiare, viste anche le difficoltà economiche del club giallorosso.

Lo scambio tra Juventus e Napoli tra Federico Bernardeschi e Arkadiusz Milik resta una possibilità per le prossime settimane e, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere Rino Gattuso la carta vincente per i partenopei. Il carisma del tecnico sarà decisivo per convincere l'italiano ad accettare il trasferimento all'ombra del Vesuvio e a quel punto l'operazione potrebbe davvero decollare.

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez in arrivo da ESPN. Nello specifico il Toro avrebbe raggiunto un accordo verbale col Barcellona per ciò che riguarda il suo possibile contratto blaugrana. Una notizia che circolava già da giorni e che l'emittente rilancia con forza, spiegando però come la trattativa con l'Inter non sia ancora chiusa. Anzi. La trattativa fra i due club esiste da settimane e va avanti nonostante la clausola nel contratto dell'argentino sia oramai scaduta (il 7 luglio, ndr). D'altronde, il Barça non ha mai voluto pagare quei 111 milioni e anche adesso sta lavorando per acquistare il cartellino a cifre inferiori. Molto in tal senso dipenderà dalle cessioni che i blaugrana dovranno chiudere per poter poi dare l'assalto a Lautaro: in tal senso, ESPN lega la possibile fumata bianca alla cessione di Philippe Couthino, giocatore in prestito al Bayern Monaco fino al termine della Champions League. I bavaresi non lo riscatteranno e ad oggi la destinazione più probabile sembra essere l'Inghilterra, anche se ovviamente a cifre inferiori rispetto ai 120 milioni di euro del diritto di riscatto non esercitato dal Bayern.

Il Milan continua a seguire con attenzione Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid. Tuttavia la concorrenza è tanta, con il giocatore che ha mercato in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti, il Leicester è pronto all'offerta per l'ex Eintracht: contatti già avviati con l'agente del giocatore, il Real è pronto a trattare. I Blancos preferirebbero cedere l'attaccante in prestito, tuttavia il Leicester è convinto di poter strappare l'ex Benfica a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, nei giorni scorsi Franco Baldini avrebbe incontrato in Toscana Luciano Spalletti per parlare del futuro della panchina della Roma. In realtà al momento Fonseca non sembra a rischio, ma il braccio destro di Pallotta (in chiave mercato), starebbe comunque vagliando diverse ipotesi con in cima alla lista il nome del tecnico di Certaldo.

Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha prolungato il proprio contratto con i giallorossi fino al giugno del 2023: "Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. La fiducia che il club ha riposto in me mi inorgoglisce", le sue parole ai canali ufficiali del club

Il portale francese Le10sport fa il punto sul mercato del PSG e spiega come l'obiettivo dei parigini sia quello di ingaggiare almeno 2 giocatori francesi o cresciuti nei vivai dei club francesi. Il motivo è presto detto: per la lista Champions servono 8 giocatori con tali requisiti, mentre al momento Tuchel ne ha solo 6 a disposizione (Kimpembe, Dagba, Mbappé, Diallo, Kurzawa e Gueye). Il portale spiega come Al-Khelaifi e in generale la proprietà qatariota del club abbiano dato indicazione a Leonardo di trattare col Milan per Ismael Bennacer. La dirigenza transalpina sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla crescita del giocatore, tanto da volerlo mettere al centro del nuovo progetto tattico di Tuchel.

Non solo la presunta violazione del protocollo, i rapporti tra Roma e Napoli si accendono anche sul mercato. Secondo quanto riferito da Il Tempo, De Laurentiis vorrebbe arrivare a Cengiz Under attraverso uno scambio, ma Arek Milik pensa alla Juventus e non considera l'opzione Roma. Il club giallorosso, inoltre, avrebbe alzato la posta rispetto alla valutazione da 25 milioni di euro del turco fatta dal Napoli: ne sarebbe nato uno scontro.

Victor Osimhen e il Napoli: l'attaccante nigeriano è vicino al trasferimento in azzurro, ancora non concretizzato perché manca il suo sì. E arrivano altre parole che non tranquillizzano più di tanto i tifosi azzuri. "Mio fratello maggiore smise di giocare per aiutarci - ha raccontato a The Out of Home - era un attaccante come me. Io lo guardavo e volevo giocare assieme a lui. Ci ha aiutato tanto, per lui non è stato facile lasciare il calcio per sostenerci, ma è sempre stato il mio primo tifoso. E a lui piace il Manchester United".

Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro dell'attaccante: "Le cose adesso sono ferme, le trattative stanno ancora andando avanti. Stiamo aspettando la risposta di Victor, mentre i dialoghi continuano. Molto presto arriverà una risposta. Quando? Non lo so, esattamente. Ho parlato con Victor, si sente un po’ sotto pressione, vuole essere sicuro al 100% della sua scelta e di tutto il resto, prima di prendere una decisione. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli, non è assolutamente vero, sono bugie. Il ragazzo ha chiesto solo un po’ di tempo in più, le trattative vanno avanti ogni giorno".

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo azzurro Giuntoli, intento a mettere a punto la strategia per la costruzione della squadra del prossimo anno, ha messo nel mirino Marco Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona che sta facendo molto bene e che, grazie all'agente Mario Giuffredi, procuratore anche di Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, potrebbe essere un obiettivo più che raggiungibile per i dirigenti partenopei.

Sono in netto rialzo le quotazioni di Hirving Lozano in casa Napoli, con gli azzurri che adesso stanno pensando a confermarlo dopo un inizio decisamente difficile. L'obiettivo del club è quello di rivalutarlo e rilanciarlo, anche perché, nel caso in cui dovesse arrivare la cessione nessuno ha intenzione di rimetterci. A decidere sarà Gattuso, che in questo finale di stagione continuerà a testarlo per poi prendere la decisione finale sul futuro del messicano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Federico Chiesa non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e il club viola dunque punterà a trovare la migliore soluzione per cederlo guadagnando al massimo dal suo addio. La valutazione resta 70 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere raggiunta anche tramite contropartite tecniche. Barone e Pradè sono convinti che il primo club che si farà avanti sarà la Juventus e a tal proposito sono due i nomi che verranno messi sul tavolo per provare ad accelerare: il primo è quello di Romero, messo a bilancio dai bianconeri per 26 milioni di euro; il secondo e molto più suggestivo è quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita piace a tutti in casa viola e nonostante i 7 milioni di ingaggio, allungando l'intesa rispetto al 2021 (data di scadenza con la Juve), l'operazione potrebbe essere fattibile. Una suggestione però, anche se la Fiorentina, in caso di approccio da parte della Vecchia Signora per l'esterno offensivo, cercherà di mettere proprio l'argentino sul tavolo della trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina riflette sull'attacco della prossima stagione e il Corriere dello Sport parla del rinnovo imminente di Dusan Vlahovic ma anche delle riflessioni sulla posizione di Patrick Cutrone, in prestito fino al 2021 con obbligo di riscatto. Resta di moda il nome di Mario Mandzukic, attualmente svincolato e affascina anche la candidatura di Patrik Schick, che dovrebbe lasciare la Roma.

Uno dei giocatori in uscita al termine della stagione dell'Atalanta potrebbe essere Timothy Castagne. Sull'esterno, spiega le10sport, sono da registrare gli interessi concreti di PSG (avversario proprio della Dea in Champions League), Tottenham e Leicester, ma il giocatore ha già fatto sapere di voler aspettare la fine della stagione per prendere un'eventuale decisione. L'entourage del giocatore, si legge, una volta finiti campionato e Champions vorrebbe discutere con i tecnici delle tre squadre, quindi Tuchel, Mourinho e Rodgers, prima dare la propria preferenza.

Lasse Schone vuole restare al Genoa anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista avrebbe infatti comunicato al club rossoblù la sua volontà di onorare il contratto fino alla scadenza nel 2021.

Un altro grande nome accostato al Benevento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ultima idea sarebbe Alexandre Pato, di proprietà del San Paolo, ma l'ostacolo è rappresentato dalla valutazione fatta dal club brasiliano, che chiede 25 milioni di euro per l'attaccante.

La prossima potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca in merito al passaggio di Kamil Glik al Benevento. Stando a quanto riportato da Il Mattino per il polacco è solo questione di tempo, con un contratto fino al 2023 ad attendere l'ex centrale difensivo del Torino. Ciò che manca è solo il sì finale del club del principato all'operazione.

CAZORLA VERSO L'AL SADD DI XAVI, IL BARCELLONA BRUCIA IL REAL PER IL GIOVANE TALENTO LUZZI. KALOU RIPARTE DAL BRASILE, IL LIVERPOOL BLINDA WINTERBOTTOM

Il Chelsea fa sul serio per Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il club di Roman Abramovich prepara un ricco contratto per il giocatore: 8 milioni di euro a stagione per 5 anni. Il club tedesco chiede 90 milioni di euro per il cartellino, il Chelsea si è spinto fino a 70.

L'Al-Sadd allenato dall'ex leggenda del Barcellona Xavi è pronto ad annunciare un grande colpo. Come riporta Qatar Football live infatti, il club qatariota è ad un passo dall'ingaggio di Santi Cazorla, centrocampista in scadenza di contratto con il Villarreal.

Manca solo l'ufficialità, ma presto il giovane Fabian Luzzi sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Il Rayo Vallecano, proprietario del cartellino del giocatore, ha provato in tutti i modi a trattenere il ragazzo, proponendogli un ricco contratto. Nulla da fare, Luzzi ha deciso di accettare la corte del Barcellona, che ha battuto la concorrenza del Real Madrid. Lo riporta Marca.

Primo contratto da professionista per Ben Winterbottom, giovanissimo portiere classe 2001 del Liverpool. Lo ha annunciato il club campione d'Inghilterra sul suo sito ufficiale.

Salomon Kalou riparte dal Brasile. L'attaccante ivoriano, dopo aver chiuso l'avventura all'Hertha Berlino fra mille polemiche, ha deciso di ripartire dal Botafogo: contratto annuale per l'ex Chelsea.