Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA SORPRESA E' ALESSANDRO FLORENZI AL PARIS SAINT-GERMAIN. ADDIO HIGUAIN: VOLA NEGLI STATES PER ANDARE ALL'INTER MIAMI. GLI AGENTI DI LAUTARO MARTINEZ INCONTRANO IL BARCELLONA, QUELLI DI GODIN IL CAGLIARI. PAPU GOMEZ DICE NO AI MILIONI DELL'ARABIA SAUDITA, LA FIORENTINA UFFICIALIZZA BONAVENTURA ED E' PRONTA A RIABBRACCIARE BORJA VALERO

La Juventus saluta Gonzalo Higuain. In volo per gli Stati Uniti, intesa totale con l'Inter Miami, oggi il Pipita non si è allenato con la squadra e il fratello Nicolas, a Torino, ha trovato l'intesa con la società. Il giocatore vola ora direzione States per mettere nero su bianco con la società di David Beckham. Dalla Juventus avrà una buonuscita di poco inferiore ai 4 milioni di euro, ovvero leggermente superiore alla metà dell'ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione. Intanto su Luis Suarez c'è fiducia: fissato per la prossima settimana l'esame di italiano. L'Atletico Madrid osserva interessato, l'uruguaiano ha dato preferenza netta ai bianconeri ma serve superare lo scoglio passaporto.

La Roma saluta Alessandro Florenzi che è a un passo dal Paris Saint-Germain. Un'accelerata a sorpresa e un affare pronto per essere definito. La Roma è pronta per far partire l'esterno che diventerà un giocatore di Thomas Tuchel in prestito oneroso con diritto di riscatto. Giornata di incontri, l'esterno destro è pronto a volare a Parigi per firmare coi transalpini. Visita intanto a Trigoria dei nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin. Dietro è a un passo il ritorno di Chris Smalling dal Manchester United. La Fiorentina ufficializza l'arrivo di Giacomo Bonaventura, svincolato, ed è pronta a riabbracciare anche Borja Valero. Il ds Daniele Pradè, in una lunga conferenza stampa, chiude a un nuovo attaccante.

In casa Inter l'entourage dell'argentino Lautaro Martinez sta cercando di trovare una soluzione per il possibile addio del Toro. Ci sarebbe stata una riunione con la dirigenza Culè per portare il giocatore agli ordini di Ronald Koeman. La trattativa sembrava essersi spenta, come spiegato anche dall'Inter, ma il viaggio di Beto Yaqué e Rolando Zarate può cambiare le carte in tavola col Barcellona del suo amico Lionel Messi. Con la possibile partenza di Diego Godin in direzione Cagliari, che oggi ha ufficializzato Riccardo Sottil, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti. E il nome al vaglio della dirigenza è quello di Francesco Acerbi. Ancora nessun contatto con la Lazio o con l'entourage, ma una volta definita la partenza di Godin l’Inter potrebbe attivare i contatti per il calciatore biancoceleste. Il futuro di Acerbi è ancora da scrivere perché a breve si terrà un incontro tra il suo entourage e la Lazio in cui il punto focale sarà il futuro a Roma. Intanto in casa biancoceleste, tutto fatto con Vedat Muriqi ma il kosovaro potrebbe arrivare la prossima settimana, allungando i tempi. Via intanto Bastos: in fase di definizione il passaggio dell'angolano all'Istanbul Basaksehir.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo il cartellino di Andrè Silva all'Eintracht Francoforte. Il portoghese era arrivato in Germania nell'ambito di uno scambio con Ante Rebic per il quale è attesa a breve giro di posta la conferma. Intanto in uscita resta il brasiliano Lucas Paquetà: al momento non c’è ancora l’offerta ufficiale da parte del Lione ma il Milan è disposto a venderlo e non lo considera incedibile. Capitolo mediano: per Boubakary Soumarè i costi sono alti, ed è un affare possibile solo se il Lille apre ad una formula "alla Tonali", ovvero prestito oneroso con diritto. Su Tiemoué Bakayoko, che oggi non è stato inserito nella rosa dei giocatori con numero del Chelsea, ancora tutto fermo. Priorità alla cessioni.

Un’offerta irrinunciabile. Quindici milioni all’Atalanta, al Papu Gomez un biennale da 7 milioni annui con opzione per il terzo anno. L’amore per Bergamo e alcune valutazioni personali però hanno avuto la meglio sulla proposta milionaria, Papu in queste ore ha deciso di rimanere e rinunciare al trasferimento all’Al Nassr. Intanto la Dea per cautelarsi ha sondato il terreno per Amine Harit dello Schalke 04. Il Genoa ha definito per il ritorno in Italia di Miha Zajc, dal Fenerbahce: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. E' poi ai dettagli con Rick Karsdorp della Roma per l'esterno destro e sta per scambiare Andrea Favilli per Mariusz Stepinski con l'Hellas Verona che intanto ha virtualmente chiuso per Marco Benassi della Fiorentina e dietro aspetta i documenti per Bruno Amione del Belgrano.

Spezia scatenato: la Fiorentina e lo Spezia hanno definito il trasferimento agli Aquilotti di Kevin Agudelo. Il colombiano arriverà in prestito dal Genoa, trattativa in chiusura. Spezia grande protagonista del mercato, dopo Sala, Zoet, Marchizza e Dell’Orco c’è Agudelo. E si avvicina anche Lucien Agoumé dall’Inter, un’operazione che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. In pillole: giornata di presentazione di maglie per il Sassuolo che vuole trattenere tutti i big "ma se dovessero arrivare offerte interessanti per il club e i giocatori dovessero chiedere di andare, li faremmo partire e prenderemmo subito sostituti", ha detto il tecnico Roberto De Zerbi. Chi può andare a breve è Gianluca Scamacca: stallo col Braga, c'è il Parma mentre Alessandro Tripaldelli è vicino al Cagliari.

Capitolo estero. Arsenal protagonista: presto Pierre-Emerick Aubemeyang potrebbe mettere fine alle speculazioni di mercato sul suo conto, firmando un rinnovo di contratto per tre stagioni con l'Arsenal. Intanto Hector Bellerin può andare al Barcellona (Jorge Mendes porterà un'offerta per Nelson Semedo) e Alexandre Lacazette al Lione. Il tutto mentre Mikel Arteta diventa manager anche con potere decisionale sul mercato. Il Borussia Dortmund è vicino all'acquisto di un altro talento dall'Accademy del Manchester City. Il giocatore in questione si chiama Jamie Bynoe-Gittens, ha appena 16 anni, ed è un nazionale inglese Under 17. In casa Real Madrid balla il futuro di Gareth Bale. Ormai pubblicamente in uscita dalla rosa delle Merengues, l'attaccante gallese è però legato ai Blancos da un contratto molto pesante, un fardello pensando ad una cessione che la squadra spagnola necessita di finalizzare: tanto che i campioni della Liga sarebbero disposti a pagare metà del suo ingaggio pur di liberarsene. Marcelo Bielsa scioglie i dubbi sul futuro e conferma che allenerà ancora il Leeds United, il Fulham ufficializza Kenny Tete dal Lione. Il Chelsea ha prestato di nuovo Michy Batsuhayi al Crystal Palace mentre un italiano trova spazio al Monaco: Vito Mannone firma un biennale coi monegaschi, sarà il secondo e potrebbe trovare anche Florentino Luis del Benfica