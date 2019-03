Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER: ANCORA DA CHIARIRE IL CASO ICARDI, POSSIBILE SCAMBIO CON DYBALA. SPALLETTI AI TITOLI DI CODA, MOURINHO FAVORITO PER L'ESTATE. JUVE: CONCORRENZA PER JOAO FELIX. NAPOLI: PER GIUNTOLI INGAGGIO AUMENTATO. MILAN: OCCHI SUL 2002 SFORZA. ROMA: RANIERI PUNTA DRINKWATER, SI ALLONTANA HERRERA. LAZIO: BLOCCATO LAZOVIC, MILINKOVIC-SAVIC PER LA RIFONDAZIONE REAL - Lo scoppio di una pace fra Icardi e l'Inter si fa sempre più difficile. La soluzione che potrebbe, condizionale d'obbligo, accontentare tutti è un possibile scambio con la Juventus con Dybala, considerato il pallino di Marotta. Bisogna però trovare la quadratura, per una questione sia di bilancio che di fair play finanziario. Oltre all'argentino Paratici vorrebbe inserire 20 milioni di euro di contropartita per chiudere l'affare. Una valutazione intorno ai 130 milioni che darebbe una mano a Suning sul fronte bilancio, pur spendendone ipotetici 110 per Dybala. Intanto l'eliminazione dall'Europa League può spingere Spalletti all'addio a fine stagione: c'è Mourinho in pole. Conte nicchia, preferisce aspettare e capire cosa succederà con il Paris Saint-Germain. E poi c'è Pochettino, il primo nome di Zhang: il problema è la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, a meno che non arrivi quarto in campionato: se non dovesse centrare il piazzamento nelle fab four, con conseguente esclusione dalla Champions, Pochettino sarebbe molto più accessibile. Al momento, però, avanti agli altri c'è lo Special One.

Non c'è solo la Vecchia Signora in fila per Joao Felix. Oltre alle big, come Barcellona e Real Madrid, c'è il Wolverhampton, club molto vicino a Jorge Mendes. Il talento del Benfica è valutato circa 100 milioni di euro.

Capitolo Napoli. Giuntoli sarà il direttore sportivo del club azzurro per altri cinque anni. L'annuncio della formazione partenopea viene corredato anche dalle cifre, svelate da Tuttosport: il dirigente azzurro percepirà circa un milione di euro all'anno, migliorando il precedente contratto da 750 mila euro.

Il Milan punta sui giovani. Per il centrocampo il nome giusto è quello di Sforza, regista del Newell's Old Boys, classe 2002. Piace anche a Juventus, Roma e Napoli. Secondo Tuttosport si può chiudere a 1,5 milioni di euro.

Punto sulla Roma. Drinkwater potrebbe ritrovare Ranieri a Trigoria: secondo il The Sun, l'ex tecnico del Leicester starebbe pensando di portare il centrocampista inglese nella Capitale qualora dovesse essere confermato nella prossima stagione. Intanto nel mirino resta Herrera del Porto, ma il presidente dragoes ha ammesso che proverà a trattenerlo.

Mancano undici partite alla fine del campionato ma i rumors di mercato cominciano già a farsi sempre più concreti. Uno di questi riguarda Biraschi, terzino destro protagonista in questa stagione con la maglia del Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, per il classe '94 c'è da registrare - oltre a quello della Lazio - anche l'interesse dell'Atalanta in vista della prossima stagione. Intanto la Lazio - secondo Il Messaggero - ha già bloccato Lazovic, esterno serbo in scadenza col Genoa. Milinkovic-Savic suscita grandi interessi da parte dei grandi club d’Europa. Il centrocampista biancoceleste resta tuttora nel mirino di svariate società, una di queste è il Real Madrid. Lo ha rivelato El Chiringuito Tv che ha spiegato come il tecnico della società madrilena, Zidane, lo abbia messo nel mirino per il Real del futuro. Il Secolo XIX fa il punto sulle prossime plusvalenze in casa Sampdoria: Joachim Andersen costa 35 milioni di euro - ci sono Tottenham, Inter e Milan - mentre i possibili cedibili sono Praet e Vieira.

REAL MADRID: UFFICIALE MILITAO, L'AGENTE DI BALE RIMANDA L'ARGOMENTO FUTURO. PSG: PRIMO CONTRATTO DA PRO PER KAPO. CHELSEA: DAVID LUIZ VUOLE IL RINNOVO. LEICESTER: DIVORZIO CON MACIA. BESIKTAS: CLUB TURCO DENUNCIATO DA KARIUS. UNITED: I NOMI NEL MIRINO PER L'ESTATE. OLDHAM ATHLETIC: SCHOLES SALUTA. SCHALKE 04: ESONERATO TEDESCO. LIPSIA: RINNOVO PER POULSEN - Primo colpo per il Real Madrid di Zidane. È ufficiale l'arrivo, dal Porto, di Eder Gabriel Militao, che firma un contratto di sei anni fino al 30 giugno 2025. Miglior difensore per cinque mesi consecutivi, può giocare sia da centrale che da laterale destro. Non è stato comunicato il prezzo che, comunque, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni. Il futuro di Bale è ancora tutto da definire. Barnett, agente dell'attaccante, ha parlato infatti del futuro del suo assistito, lasciando aperte tutte le opzioni possibili. "Aspettiamo e vediamo come vanno le cose da qui a fine stagione con Zidane", le parole riportate da SportMediaset.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il giovane Maxen Kapo. Il centrocampista, 17 anni, ha firmato fino al 2022 con il club della capitale francese.

David Luiz è disposto a rinnovare con il Chelsea. A confermarlo è il London Evening Standard che riporta una conversazione avvenuta con dei tifosi in cui il brasiliano ha confermato il suo desiderio di restare. Attraverso i propri canali ufficiali, il Leicester ha annunciato la separazione con il direttore sportivo Eduardo Macia. L'ex dirigente della Fiorentina, arrivato nel settembre 2016, lascerà il club inglese a partire da domani, 15 marzo.

Il portiere di proprietà del Liverpool, Karius, ha denunciato il Besiktas alla Fifa per il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi quattro mesi. Il 25enne tedesco è arrivato nel club turco in prestito biennale lo scorso agosto, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la catastrofica partecipazione alla finale di Champions League persa con il Real Madrid. La Fifa ha 'confermato' di essere stata contattata dal giocatore, aggiungendo che non farà ulteriori commenti finché saranno in corso le indagini. Quattro acquisti importanti per rinforzare la squadra e avvicinarsi ai cugini del Manchester City. Solskjaer avrebbe chiesto alla dirigenza del Manchester United rinforzi chiave nella prossima finestra di trasferimenti. Alcuni nomi già ci sono, Alderweireld, Sancho e Coutinho su tutti. Lo riporta il Daily Mirror.

Dopo un solo mese e sette partite, Paul Scholes lascia la guida dell'Oldham Athletic. L'ex leggenda del Manchester United, in carica dallo scorso 11 febbraio, ha dichiarato: "Con grande dispiacere ho deciso di lasciare il club con effetto immediato. Avrei voluto che la mia prima avventura da manager durasse 18 mesi, ma in questo breve periodo è stato chiaro che non sarei stato in grado di operare come volevo e come mi avevano fatto credere prima di assumere l'incarico". Scholes lascia la squadra così come l'aveva trovata, in quattordicesima piazza nella League Two, e dopo la sconfitta per 2-0 maturata contro il Lincoln. Per lui una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.

La pesante sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City è costata la panchina a mister Domenico Tedesco. Lo Schalke 04, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'esonero del tecnico di Rossano. La squadra adesso è affidata alla coppia formata da Huub Stevens e Mike Büskens. Tedesco, oltre ai sette gol dell'Etihad, paga anche il quintultimo posto in Bundesliga.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lipsia ha annunciato il rinnovo contrattuale del centravanti Yussuf Poulsen fino al 2022, un anno in più rispetto al precedente accordo. Queste le parole del calciatore danese: "Sono molto contento di continuare a giocare per il Lipsia. Sono cresciuto qui e questo è il motivo per cui sono maggiormente felice di proseguire questo cammino insieme".

Attraverso i propri canali ufficiali, il Southampton ha annunciato di aver rinnovato il contratto con il giovane terzino francese Yan Valery. Il giocatore, classe 1999, ha firmato fino al 2023.