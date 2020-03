Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ICARDI RESTA UN NOME CALDO PER L'ATTACCO. IL PSG NON LO RISCATTERÀ. BUFFON PUO' RINNOVARE, SZCZESNY BLINDATO. POGBA IL PRESCELTO PER IL CENTROCAMPO, L'OFFERTA NON SUPERERÀ I 100 MILIONI. NAPOLI, SINTONIA TOTALE PER BOGA. UDINESE, SU MUSSO CI SONO INTER E MILAN. LAZIO, GIROUD E BONAVENTURA PER LA PROSSIMA STAGIONE. ROMA, PIACE FARAONI DELL'HELLAS VERONA.

Mauro Icardi resta un nome caldo per il mercato della Juventus. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola. 70 milioni di euro sono una cifra che il Paris Saint-Germain non spenderà per riscattarlo in estate dall'Inter, per questo il club di Agnelli pensa al colpaccio. Dal canto suo resta da capire quale sarà la volontà dell'Inter che spera comunque in un'offerta dall'estero piuttosto che cedere Maurito alla Juventus.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluigi Buffon. Il contratto in vigore con la Juventus è in scadenza in estate ma la decisione, come già fatto intuire e spiegato da Maurizio Sarri, dipenderà dallo stesso estremo difensore. Le sensazioni vanno tutte nella direzione di un prolungamento, con un'altra stagione da calciatore professionista per uno dei grandi campioni della storia del calcio internazionale.

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Paul Pogba per la Juventus. Il Polpo, fresco di ventisettesimo compleanno, resta il sogno di mercato della Vecchia Signora. Il club ha scelto lui ma serve convincere anche il Manchester United. L'offerta non sarà da più di 100 milioni ma servirà battere anche la concorrenza di Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Jeremie Boga mette d'accordo tutti in casa Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono in completa sintonia per l'attaccante esploso con la maglia del Chelsea. Si parla di un'operazione da circa 20 milioni di euro, ma in tutto questo lo scoglio principale resta il Chelsea, che ha un diritto di riacquisto sul giocatore a quindici milioni di euro.

Juan Musso è uno dei protagonisti della stagione dell'Udinese e alcuni club si sono messi sulle sue tracce in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it l'Inter ci sta facendo un pensiero per il dopo Handanovic, così come il Milan nel caso in cui dovesse partire Gigio Donnarumma, ma al momento sembra che il Chelsea sia in vantaggio, visto che anche i Blues sono alla ricerca di un estremo difensore.

Il ds della Lazio dei miracoli, Igli Tare, studia come rinforzare la formazione di Simone Inzaghi nelle prossime settimane e in vista della prossima stagione. Per l'attacco, spiega La Gazzetta dello Sport, il nome è quello di Olivier Giroud. Il francese è in scadenza in estate col Chelsea, già a gennaio è stato molto vicino a Roma. Per centrocampo ed esterni d'attacco i nomi sono Giacomo Bonaventura del Milan, in scadenza in estate, e il talento ungherese del Red Bull Salisburgo, Dominik Szoboszlai. In difesa, invece, Marash Kumbulla dell'Hellas Verona è il preferito di Tare oltre a Dejan Lovren del Liverpool.

La Roma ha un obiettivo per il mercato estivo, per il ruolo di terzino destro: è il ventottenne Davide Faraoni, difensore dell'Hellas Verona, tra i migliori per rendimento in questa stagione. La Gazzetta dello Sport spiega che per il ragazzo, contratto in scadenza nell'estate del 2022, potrebbero servire tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

PSG, NEYMAR PUO' ANDARE VIA PER 150 MILIONI. ARSENAL, PER L'ESTATE SI PUNTA AL RISCATTO DI CEBALLOS DAL REAL MADRID. BORUSSIA DORTMUND, IN ARRIVO MEUNIER. MANCHESTER UNITED, VAN DE BEEK PER SOSTITUIRE POGBA

Anche Neymar nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da ESPN il Paris Saint-Germain è disposto a vendere il brasiliano per 150 milioni. Il club parigino ha provato a convincere il brasiliano con una super offerta fino al 30 giugno 2023, in modo da averlo come uomo immagine in vista di Qatar 2022. Nessuna risposta del giocatore, intesa dal club come rifiuto. Una clausola FIFA permetterebbe inoltre al giocatore di lasciare il club per un indennizzo che proprio l'Organizzazione calcistica mondiale può stabilire attraverso una serie di parametri.

Una volta archiviata la pausa forzata per l’emergenza Coronavirus e ripresa la normalità i club professionistici torneranno a lavorare sul mercato. A tal proposito stando a quanto riportato da The Athletic l’Arsenal avrebbe intenzione di avviare i contatti con il Real Madrid per trasformare il passaggio ai Gunners di Dani Ceballos da temporaneo a definitivo. Al momento, però, non è presente nel contratto una clausola per il riscatto del centrocampista da parte della società londinese. Un riscatto che potrebbe ruotare attorno ai 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Thomas Meunier sarà un giocatore del Borussia Dortmund. Ad affermarlo l'ex calciatore Jeremy Rothen, oggi opinionista per l'emittente monegasca. L'esterno belga è in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain e andrebbe a rimpiazzare Achraf Hakimi, destinato al ritorno al Real Madrid per fine prestito, e Lukasz Piszczek, anch'egli in scadenza di contratto.

Il Real Madrid aveva già provato la scorsa estate a ingaggiare un centrocampista, ma i piani di Florentino Perez si erano arenati a causa delle mancate cessioni di Gareth Bale e James Rodriguez. Così, gli spagnoli hanno dovuto rimandare l'assalto ai due grandi obiettivi, Paul Pogba e Donny van de Beek. Il 22enne dell'Ajax sembra che sia già stato bloccato, anche se, riporta Marca, c'è qualcuno intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote. Si tratta del Manchester United, che punta anche a soffiare Van de Beek per bilanciare la possibile partenza del francese. Pogba, però, sembra più vicino alla Juve che alla capitale spagnola.