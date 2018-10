Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: TRINCAO NEL MIRINO, IL FUTURO DI MANDZUKIC SOLO A FINE STAGIONE. IDEE JORDI ALBA E KIMPEMBE. MILAN: DAL FLAMENGO CONFERMANO L'AFFARE PAQUETA'. INTER: RINNOVO VICINO PER BROZOVIC, AUSILIO RIPENSA A MALCOM. ROMA: DZEKO VERSO IL PROLUNGAMENTO, CONCORRENZA ALLA JUVE PER DE LIGT. NAPOLI: IN STAND-BY LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI MERTENS. FIORENTINA: CHIESA NON PENSA ALL'ADDIO, ZAJC E DI LORENZO NEL MIRINO VIOLA. LAZIO: ADDIO MAURICIO. GENOA: PREZIOSI PARLA DI PIATEK. PARMA: PISTA CIGARINI. FROSINONE: PALLADINO E POLENTA. TORINO: LE BIG SU MEITE' -

Torna di moda Trincao per il mercato della Juventus: già seguito nel mercato estivo, secondo quanto riferito da La Stampa il talento 18enne del Braga resta un obiettivo dei bianconeri. Da superare la concorrenza del Manchester City. Discorso rinnovo per Mandzukic rimandato alla prossima estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante non ha ancora deciso se restare in bianconero o meno al termine della stagione e, soltanto quando avrà fatto la sua scelta, ci si metterà al tavolo per l'eventuale prolungamento. Continua a essere lontano l'accordo per il rinnovo tra Alex Sandro e la Juventus. Il brasiliano chiede cinque milioni di euro alla Vecchia Signora ma i bianconeri non vogliono andare oltre i tre milioni e in attesa dell'offerta irrinunciabile che in estate non è però arrivata la situazione resta in fase di stallo. Idea Jordi Alba per la formazione campione d'Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero starebbe monitorando la situazione legata al giocatore in scadenza con il Barcellona nel 2020. I blaugrana sono in pressing per il rinnovo ma lo spagnolo non sembra voler firmare ed ecco che Paratici tiene le antenne dritte, consapevole di dover comunque battere la concorrenza del Manchester United. Ma non solo, perché i bianconeri seguono anche Kimpembe del Paris Saint-Germain.

Spindel, direttore generale del Flamengo, ha parlato di Paquetà attraverso Coluna do Flamengo. ”La proposta del Milan è stata la migliore e sarà buona per l'atleta. C'è Kakà che ha fatto la storia lì. Penso che il Milan sia in un momento importante, c'è Leonardo, c'è Maldini. Sono due riferimenti e sanno quello che stanno facendo. La città ha accolto i brasiliani in passato, sarà un bene per lui e per il Flamengo avere un giocatore che farà bene e in Europa. La voce dalla Spagna sul Real Madrid? Non sappiamo nulla. Esiste una possibilità? Il Flamengo ha firmato un contratto e lo rispetterà".

Rinnovo vicino in casa Inter per Brozovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il prolungamento del croato siamo ai dettagli e nel nuovo accordo verrà introdotta una clausola rescissoria vicina ai 60 milioni di euro. Intanto Nainggolan, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro: ”Juve? Mi hanno cercato per cinque anni di fila e forse è per questo che ce l'hanno ancora con me. Inter la mia ultima squadra? Ho già chiaro il mio percorso. Può essere... anche perché non giocherò ancora a lungo". Ausilio ci provò già in estate, prima della trattativa tra Bordeaux e Roma e, a sorpresa, della decisione di Malcom di trasferirsi al Barcellona. E adesso, col brasiliano utilizzato da Valverde solo per 25 minuti, è già tornato alla carica. Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, l'Inter ha contattato il Barça per confermare che il giocatore classe '97 è ancora nel mirino nerazzurro. E che, se la società catalana vorrà liberarlo a gennaio, sarà in prima fila.

Capitolo Roma. Il futuro di Under è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il neo agente del turco Ramadani è al lavoro per poter rinnovare il contratto del suo assistito ma questo non vuol dire che resterà al 100% nella Capitale. Le parti parlano infatti della possibilità di introdurre una clausola rescissoria nell'accordo e la richiesta del giocatore è che non si metta una cifra fuori mercato. Al momento è però difficile che la Società capitolina accetti. Dialoghi in corso tra la Roma e l'entourage di Dzeko per il rinnovo del contratto. Il bosniaco potrebbe presto prolungare il suo accordo con il club giallorosso fino al 2021 e nelle prossime settimane è prevista la fumata bianca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. C'è anche la Roma sulle tracce del difensore dell'Ajax, De Ligt. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso starebbe pensando al centrale classe 1999 e la stessa società olandese potrebbe cederlo a giugno. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro e per prenderlo il direttore sportivo, Monchi, dovrà battere la concorrenza di Juventus e Barcellona. Nel mirino di Roma, Inter e Milan, il centrocampista del Cagliari Barella, nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, s'è così espresso sul suo futuro: "Il mercato non lo faccio io, ci sono procuratori e società. Non me ne occupo, soprattutto durante la stagione, in questo momento penso solo al Cagliari e l'obiettivo è la salvezza. Certo, tutto questo interesse fa piacere, vuol dire che sto lavorando bene, ma in questo momento non ci penso".

Non decolla, riporta il quotidiano Il Roma, la trattativa in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Mertens. L'attaccante belga, che ha un contratto fino a giugno 2020, non pare intenzionato a chiudere la sua carriera nel club di De Laurentiis ed è allettato dalla possibilità di trasferirsi in Premier League o in Cina per firmare l'ultimo importante contratto della sua carriera.

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Se valgo 60 milioni? Io penso solo di dover dimostrare sempre il mio valore, anche se questi numeri mi paiono un po’ esagerati. La mia unica priorità è far vedere, domenica dopo domenica, chi è Federico Chiesa. Ora la mia testa è al Cagliari. Io ora sono felice qui alla Fiorentina. E ripeto, penso solo alla prossima gara”. Tuttosport scrive dei piani di mercato della Società gigliata. Piacciono molto due giocatori dell'Empoli: lo sloveno Zajc per il centrocampo e il terzino Di Lorenzo in caso dovessero salutare Laurini e Maxi Olivera. Monitorati anche Paloschi, Antenucci e Djordjevic come vice-Simeone o in caso di partenza di Thereau. Proprio sul francese si fa forte il pressing del Bologna, in cerca di un attaccante a gennaio.

Lettera d'addio dopo la rescissione dalla Lazio di Mauricio. Attraverso il suo profilo di Instagram, il difensore brasiliano dedica un lungo post alla Lazio e ai tifosi biancocelesti: "Ogni addio è sempre complicato. Non è facile lasciarsi alle spalle una storia costruita con amore e dedizione. La mia strada con la Lazio, un passaggio contrassegnato da momenti felici e difficili. Pochi atleti hanno il privilegio di indossare la maglia di un gigante del calcio come quella della Lazio. Pochi. Coloro che hanno questo onore devono sfruttare al massimo ogni secondo in questo club. Sono molto grato a tutti per questi anni in Italia. Sono grato, in particolare, ai tifosi che mi hanno sempre inondato d'affetto. Mi mancherà tutto: il paese, i tifosi e lo staff della Lazio. Non ho mai smesso di onorare quella maglia! In tutte le gare e in tutti gli allenamenti ho cercato di dare il massimo. Lascio il club a testa alta e consapevole di aver sempre cercato di fare del mio meglio. Seguirò sempre la Lazio, anche da lontano! Un grande abbraccio, Mauricio!".

Il nome di Piatek è sulla bocca di tutti, anche in chiave mercato e La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro del polacco: "Non è presente nessuna clausola nel suo contratto, di solito non la metto mai. Le mie trattative sono libere, se un club vuole un mio giocatore ci sediamo e parliamo: 'Questo è il prezzo, lo volete?'. Non so quale sia il suo prezzo ora e non mi pongo il problema. Ribadisco: Piatek è essenziale per il Genoa e io devo pensare al Genoa. Poi, non ci prendiamo in giro, io lo so che me lo porteranno via, perché è stratosferico e gli moltiplicheranno l’ingaggio per dieci: ci guadagnerà lui, ci guadagnerà il Genoa e noi punteremo su Favilli”.

Nuove sul mercato del Parma, alle prese con una rosa ampia ma con tanti infortuni. Tuttosport spiega che il club del ds Faggiano starebbe pensando al ritorno dell'ex Cigarini, da anni in forza al Cagliari. Il Frosinone potrebbe intervenire sul mercato per consegnare un nuovo attaccante a mister Longo. Quello offensivo, secondo Tuttosport, è il reparto più in difficoltà e per questo la dirigenza sta pensando anche allo svincolato Palladino, per aggiungere tecnica ed esperienza alla rosa laziale. Per la difesa, sempre in casa Frosinone, si pensa a Polenta. Tutte le big, o quasi, di Serie A sulle tracce di Meité, centrocampista del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, alla porta dei granata hanno infatti bussato Inter e Milan, con sondaggi di Napoli e Lazio. Piace anche all'estero: ci sono PSG, Arsenal e Borussia Dortmund. Secco no di Cairo e Petrachi, che considerano incedibile il giocatore. Il Toro, inoltre, segue Lazzari della SPAL: l'addio del calciatore ai ferraresi, però, potrà essere concretizzato solo in estate. Il Sassuolo sembra intenzionato a cedere Matri e Trotta, in entrata può esserci Parigini.

CHELSEA: PRONTO IL RINNOVO PER HAZARD. BAYER LEVERKUSEN: BLINDATO L'EX ROMA JEDVAJ. BARCELLONA: PORTAVOCE SMENTISCE INCONTRO TRA IL CITY E MESSI. WENGER: “HO OFFERTE DA TUTTO IL MONDO”. SLOVENIA: ESONERATO IL CT. SCHALKE 04: NALDO FIRMA FINO AL 2020 -

Rinnovo in vista per Eden Hazard con il Chelsea. Mentre il Real Madrid sogna di portarlo in Spagna per dimenticare definitivamente Cristiano Ronaldo, il belga ha affermato a più riprese la sua volontà di rimanere alla corte di Maurizio Sarri ed è pronto ad accettare la proposta di prolungamento dei Blues che mettono sul piatto 18 milioni di euro a stagione per il numero 10. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Tin Jedvaj sempre più leader del Bayer Leverkusen. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, le aspirine hanno reso noto che l'ex difensore della Roma ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2023.

Ultime sul futuro di Leo Messi direttamente da As. Un portavoce del Barcellona, una fonte non resa nota del quotidiano spagnolo, ha dichiarato infatti di non essere a conoscenza di un ipotetico incontro tra l'asso argentino, il Manchester City e Pep Guardiola. "Non siamo a conoscenza di questa diceria - ha spiegato il portavoce - ma la cosa più importante è che Leo è qui con noi. Lui ama i suoi tifosi, la sua città e il suo club, non si muoverà".

Torna a parlare Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal che alla Bild ha confermato di essere pronto per tornare a lavoro dopo 5 mesi di assenza dal mondo del calcio: "Credo che ricomincerò dal primo gennaio, o comunque da anno nuovo. Non so ancora dove, a sono pronto e motivato per tornare in pista. Grazie ai miei 22 anni all'Arsenal, ho un'esperienza tale da poter considerare qualsiasi tipo di offerta. Ho richieste da tutto il mondo, anche dal Giappone".

"C'è un grande interesse riguardo a Usain e al suo ingresso nel calcio in pianta stabile, abbiamo ricevuto tante proposte, ma posso confermare che Bolt non ha intenzione di unirsi al Valletta FC, squadra di Malta". Così Ricky Simms, agente di Usain Bolt, ha spiegato a Espn che il giamaicano non accetterà l'offerta del club maltese.

Tomaz Kavcic esonerato. A confermarlo è stato il presidente della Federazione slovena Radenko Mijatovic. L'ormai ex ct paga gli scarsi risultati dell'ultimo periodo (un solo punto nelle prime quattro partite di Nations League, ottenuto proprio ieri contro Cipro), ma anche le sue ultime polemiche dichiarazioni nei confronti del portiere dell'Atletico Madrid, Jan Oblak.

Primo contratto da professionista per il classe 2001 Tommy Doyle. Il giovane centrocampista del Manchester City oggi ha infatti ufficialmente legato il suo futuro ai Citizens. A darne l'annuncio è stato lo stesso nazionale inglese under 17 su Twitter.

Naldo rinnova con lo Schalke 04. Il difensore brasiliano, classe '82, ha trovato un accordo per prolungare il proprio contratto fino al 2020 col club di Gelsenkirchen.