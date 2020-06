Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 giugno

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il primo nome per l'attacco della Juventus è quello di Arkadiusz Milik del Napoli. L'alternativa principale si chiama Raul Jimenez, messicano del Wolverhampton. Sul giocatore, reduce da due stagioni stellari, ci sono tutte le grandi d'Europa, Manchester United in testa. I Wolves sono in un posizione di forza, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2023: la richiesta è di 60 milioni di euro, con il club che non chiude alla cessione. Con la giusta offerta, Jimenez può partire.

Oltre ad assistere all’allenamento della squadra, Ivan Gazidis, presentatosi ieri a Milanello insieme a Maldini e Massara, si è intrattenuto anche con Stefano Pioli. L’amministratore delegato rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha ribadito al tecnico tutta la sua stima per l’ottimo lavoro svolto fin qui e gli ha chiesto di provare a condurre in porto la nave.

Chris Smalling potrebbe essere il primo colpo di Morgan De Sanctis come direttore sportivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'inglese dovrebbe rimanere un altro anno in prestito, nonostante non ci sia ancora l'accordo sulla cifra del riscatto nel 2021. 30 anni, il difensore inglese ha fin qui raccolto 28 presenze complessive con i giallorossi, segnando 2 reti e dimostrando grandi doti sia difensive che di leadership.

Ha detto di sentirsi a casa e di non voler lasciare il Milan, ma il suo futuro in rossonero è tutt’altro che certo. Parliamo di Franck Kessié, giocatore che piace molto ad alcuni club di Premier League. Come riporta Tuttosport, sulle tracce del centrocampista ivoriano ci sono l’Everton di Carlo Ancelotti e il Newcastle.

Ancora uno stop per Stefano Sensi, fermato dall'ennesimo infortunio stagionale: distrazione al bicipite femorale destro e stop di almeno tre settimane secondo la Gazzetta dello Sport, che ipotizza dunque il rientro per la metà di luglio. Il 13 ci sarà Inter Torino, tre giorni dopo Spal-Inter: Sensi dovrebbe tornare a disposizione in questo intervallo di partite, se tutto andrà come deve.

Il riscatto non è in dubbio - Come ricorda la rosea, Sensi è arrivato in prestito per 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20: una formula che ricalca quella di Politano e che è quasi una formalità, un pagamento dilazionato. L’opzione verrà attivata ad agosto, non è mai stata in discussione, anche perché all’Inter tutti sono convinti delle possibilità dell’azzurro e della sua potenziale centralità in futuro.

Baby star della Primavera della Juventus, Kaly Sene potrebbe presto trovare un posto tra i professionisti. Sull'esterno d'attacco e punta senegalese, classe 2001, c'è il Basilea: la corazzata elvetica, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, potrebbe prendere Sene in prestito dalla Juventus in estate per una stagione.

La Lazio guarda al futuro e blinda Nicolò Armini. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, infatti, i biancocelesti avrebbero rinnovato il contratto del difensore centrale classe 2001, che nel proprio curriculum vanta già l'esordio con la prima squadra di mister Inzaghi.

Il talentoso giocatore, seguito dall'agente Mino Raiola, era in scadenza e ha prolungato fino al 2024. Nei prossimi giorni è attesa dunque l'ufficialità da parte del club.

Alessio Romagnoli del mirino del Liverpool. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, Jurgen Klopp avrebbe scelto il centrale rossonero per affiancare Virgil Van Djik. Il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia, per arrivare a un clamoroso scambio, Naby Keita, classe 1995, quindi coetaneo di Romagnoli, centrocampista guineano ex Salisburgo e Lipsia, scoperto, due squadre targate Red Bull, e lanciato da Ralf Rangnick.

CHELSEA, LA LISTA DEI SACRIFICABILI PER ARRIVARE AD HAVERTZ: CI SONO MARCOS ALONSO E KANTE. OLYMPIQUE MARSIGLIA, ULTIMA CHANCE DALLA UEFA: CONTI IN ORDINE O RISCHIA ESCLUSIONE DALLE COPPE. PSG, NIENTE CHAMPIONS PER CAVANI: L'EX NAPOLI RIMARRA' FINO AL 30 GIUGNO. REAL MADRID, DALL'ARSENAL TORNA CEBALLOS. MA ZIDANE NON LO VEDE E PUO' FINIRE AL VALENCIA.

Hakim Ziyech per 40 milioni di euro, Timo Werner per (quasi) 60 e un altro colpo importante Frank Lampard vorrebbe piazzarlo andando a prendere Kai Havertz. Ma, come riportato dal Times, Roman Abramovich ha già avvertito il suo manager che per arrivare alla stella del Bayer Leverkusen bisognerà vendere diverse pedine e fare cassa. Il tabloid fa la lista dei possibili partenti: Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi e soprattutto N'Golo Kanté, l'uomo dal quale si potrà ricavare la somma più ingente.

L'Olympique Marsiglia può essere soddisfatto per aver evitato una grave sanzione dalla UEFA per il Fair-Play Finanziario, cavandosela con una multa e un limite ai tesseramenti, ma come spiega oggi L'Equipe il massimo organismo europeo farà attenzione ai conti del club francese, a cui non sarà data una seconda chance. Sarà impossibile per l'OM trovare un accordo o negoziare con la UEFA, se i conti non dovessero essere in ordine la prossima tappa sarebbe una punizione come l'esclusione dalle coppe europee.

Edinson Cavani non giocherà la prossima Champions League con il Paris Saint-Germain. L'ex Napoli, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, non rinnoverà il suo accordo con il club parigino oltre il 30 giugno 2020, data di scadenza del suo attuale contratto. Il campionato in Francia è stato sospeso, ma il PSG si è qualificato ai quarti di finale della massima competizione europea. Niente Final Eight per il Matador, ormai l'attaccante uruguiano ha deciso di non proseguire la sua carriera con il club francese.

Dani Ceballos terminerà la stagione con l'Arsenal, poi farà ritorno al Real Madrid. Ma potrà restarci solo se Zinedine Zidane, l'allenatore che meno di tutti l'ha schierato in Blanco, dovesse andar via. Il talento spagnolo vuole giocare e sentirsi importante. Nei mesi scorsi è stato accostato anche a qualche club italiano, ora chi è interessato al classe '96 è il Valencia, che l'aveva già cercato, invano, a gennaio. La questione si delineerà a fine stagione.