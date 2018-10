Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

In vista del mercato di gennaio, scrive il Corriere della Sera edizione Roma, i giallorossi tornano a pensare a Maxwell Cornet, ivoriano con passaporto francese dell'Olympique Lione. Il giocatore non è ancora mai partito titolare in campionato e a gennaio vorrebbe cambiare aria. Da qui l'idea di Monchi che aveva sondato il suo profilo anche in estate insieme a quelli di Malcom e Berardi.

Il Napoli ha messo nel mirino Krzysztof Piątek, ma di certo non è l'unico club. Stando a quanto riportato da Rai Sport, però, il club azzurro s'era già mosso per anticipare l'enorme concorrenza. Negli uffici della Lega c'è stato un colloquio non troppo informale tra Aurelio De Laurentiis ed Enrico Preziosi e il patron azzurro ha messo sul piatto 35 milioni per strapparlo a tutti gli altri già a gennaio e lasciarlo a Genova fino al termine della stagione. La risposta del presidente del Genoa è stata picche, perché sa benissimo che col passare del tempo aumenteranno sempre più contendenti e cifre in ballo. Se ne riparlerà dunque per giugno, quando molto probabilmente la società ligure venderà l'attaccante polacco.

Rinnovo in arrivo per Daniele De Rossi, secondo la Gazzetta dello Sport. Il capitano giallorosso, si legge, è sempre più vicino alla firma sul prolungamento con la Roma, club in cui chiuderà la carriera prima di intraprendere nuove avventure professionali. E dalla sua avrà Di Francesco, che ieri in conferenza si è espresso favorevolmente verso l'idea di diventare allenatore in futuro.

Paul Pogba, centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese, si riavvicina alla Juventus: secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, infatti, il giocatore avrebbe manifestato il desiderio di ritornare a Torino, dove ha lasciato diversi amici, oltre a mister Allegri, con il quale ha ancora un ottimo rapporto. La Juve, per realizzare questo "sogno" dovrà comunque mettere in contro un grande sforzo economico, oltre a fronteggiare la concorrenza di un avversario davvero agguerrito come il Barcellona.

Il Porto prova a ricucire il rapporto con Hector Herrera, centrocampista in scadenza la prossima estate che piace a diversi club italiani, Roma e Inter su tutti. Secondo O Jogo le parti in causa si sono incontrate nei giorni scorsi con l'obiettivo di appianare le divergenze per provare a riaprire il discorso legato al rinnovo di contratto del messicano.

Ciro Venerato, in diretta su Raidue, ha parlato delle mosse della dirigenza juventina per rinforzare il reparto difensivo. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Ottime relazioni sul Doriano Andersen: a fine stagione infatti la Juve potrebbe dire addio sia a Rugani che a Benatia e cerca due centrali nuovi di zecca. Oltre a De Ligt, segnalato da Raiola, si seguono il talentuoso Leonardo Balerdi del Boca Juniors e Andersen della Sampdoria".

SOUTHAMPTON, DUBBI SU HUGHES: IDEA JARDIM PER LA PANCHINA. REAL MADRID, DUELLO INGLESE PER ASENSIO: LE MERENGUES CI PENSANO. BAYERN MONACO, SE SALTA KOVAC: LA DIRIGENZA PENSA A WENGER. BARCELLONA, GRAU: "IL DORTMUND CI HA GIA' DETTO CHE VUOLE ACQUISTARE ALCACER".

Un'avventura inglese per Leonardo Jardim? Il tecnico portoghese, di recente esonerato dal Monaco, che lo ha rimpiazzato con Thierry Henry, pare finito nel mirino di un club di Premier League. Secondo il Daily Express, infatti, il Southampton starebbe pensando a silurare Mark Hughes, per sostituirlo appunto con Jardim.

Le big inglesi sulle tracce di Marco Asensio: secondo quanto riferito da Marca, Liverpool e Chelsea sarebbero pronte a farsi avanti per la stellina del Real Madrid. Dal canto loro, le merengues non sarebbero del tutto pronti a escludere una trattativa.

Un'ombra alsaziana sulla panchina di Niko Kovac: secondo i media tedeschi, la dirigenza del Bayern Monaco, non soddisfatta dell'avvio di stagione della squadra, starebbe pensando a un ribaltone in panchina. Per sostituire l'ex centrocampista croato piace Arsene Wenger, libero dopo la conclusione dell'esperienza ultraventennale alla guida dell'Arsenal.

Il direttore esecutivo del Barcellona Oscar Grau, intervenuto a margine dell'assemblea dei soci del club, ha parlato così del futuro di Paco Alcacer: "Il Borussia Dortmund ci ha già fatto sapere che vuole acquistarlo a titolo definitivo. La nostra politica di vendite è cambiata. Quest'estate abbiamo ceduto Yerry Mina per più di 30 milioni dopo averlo pagato 11,4, Digne senza aver bisogno di comprare un altro laterale e anche Paulinho. Alcacer invece è partito in prestito oneroso per due milioni di euro, così come André Gomes". L'attaccante spagnolo, autore di otto gol in cinque partite col Borussia Dortmund, dovrebbe così passare a titolo definitivo ai gialloneri per 23 milioni + 5 di bonus. Il Barcellona si riserva il 5% sulla futura rivendita del calciatore. Lo riporta Mundo Deportivo.