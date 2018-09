Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA-GASPERINI, RINNOVO FINO AL 2021. MILAN, OBIETTIVO OLMO. PER PAQUETA CONCORRENZA DEI GRANDI CLUB. GENOA, SI PUNTA AL RISCATTO DI BESSA. IAGO FALQUE VERSO IL RINNOVO. SIRENE INGLESI PER FREULER. PEPÈ, C'È IL BARCELLONA. PSG, PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA PER ZAGRE

L'Atalanta ha annunciato di aver trovato l'accordo con Gian Piero Gasperini per il prolungamento del contratto del tecnico sino al 2020-2021, con opzione in favore del Club anche per la stagione 2021-2022.

Il Milan guarda in casa della Dinamo Zagabria: l’obiettivo è Dani Olmo, esterno sinistro classe ’98. A riportare la notizia è il portale croato ‘Sportske Novosti’. Il giocatore spagnolo piace al club rossonero, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool. In stagione già 11 presenze fra campionato e coppe per il giovane, che vanta anche 2 reti all’attivo.

Il Genoa sembra aver già deciso. A fine stagione, salvo imprevisti, sarà riscattato il cartellino di Daniel Bessa dall'Hellas Verona. Il club ligure è stato convinto dalle buone prestazioni di questa prima parte di stagione e a giugno sborserà circa 5 milioni di euro per riscattare il suo cartellino. Il 30% di questa cifra finirà nelle tasche dell'Inter che all'epoca della cessione dell'italobrasiliano aveva concordato questa percentuale sulla futura rivendita.

Per il centrocampista Remo Freuler il futuro sembra essere in bilico fra la permanenza all'Atalanta e l'approdo in Bundesliga. Come riporta La Gazzetta dello Sport l'entourage del centrocampista e l'Atalanta si sarebbero infatti nuovamente incontrati per parlare del rinnovo con adeguamento del contratto (900mila euro e scadenza portata al 2022 le richieste). Un incontro positivo anche se non ancora decisivo per una fumata bianca che entrambe le parti sembrano volere. Sullo sfondo però vanno segnalati i sondaggi di due grandi tedesche come Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach interessate a mettere le mani sullo svizzero.

Sembra mancare sempre meno all'annuncio del rinnovo di contratto di Iago Falque con il Torino. Il club granata e l'attaccante spagnolo sono sempre più vicini alla fumata bianca per il prolungamento dell'accordo fino al giugno 2022. Una trattativa che potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni, nonostante siano ancora da limare alcuni dettagli economico. L'ottimismo regna sovrano e per Iago il grana rimarrà a lungo l'unico colore da indossar

Aumentano le pretendenti per Lucas Paqueta, giovane centrocampista offensivo del Flamengo. Oltre a Barcellona, PSG e Milan, ci sono anche il Liverpool ed i due club di Manchester.

In Spagna nel fine settimana scorso si è parlato molto dell'interesse di vari club iberici l'attaccante Nicolas Pépé, ventitreenne che gioca nel Lille. Il suo brillante inizio di campionato ha destato l'interesse di molti club importanti e sembra che il Barça lo consideri molto interessante.

Il Paris Saint Germain ha comunicato la firma sul primo contratto professionistico per Arthur Zagre, fino al 30 giugno del 2021.