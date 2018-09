Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, POSSIBILE REGISTA PER GENNAIO: QUATTRO I NOMI SUL TACCUINO. ROMA, GANDINI VERSO LA RISOLUZIONE: PRONTO PER TORNARE AL MILAN. JUVENTUS, RITORNO DI BONUCCI VOLUTO DAL CLUB PER BILANCIARE L’ADDIO DI BUFFON. PIAXE RENATO SANCHES DEL BAYERN MONACO. FIORENTINA, A GENNAIO ASSALTO DEL CHELSEA PER CHIESA.

Mauro Icardi e l'Inter, la corsa per il rinnovo del contratto continua. Secondo le ultime novità riportate da Rai Sport, Piero Ausilio offrirebbe sei milioni di euro per un prolungamento di una stagione, mentre il capitano interista e l'agente Wanda Nara punta ad avere almeno sette milioni. E all'orizzonte ci sono le sirene di grandi club europei, come Real Madrid e Psg, pronte a offrire a Maurito un ingaggio da 10 milioni di euro. Il nodo resta la clausola rescissoria, che da 110 milioni verrebbe alzata solo fino a 130.

Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerata verso il ritorno di Umberto Gandini al Milan. Il dirigente è pronto per risolvere il contratto con la Roma e tornare in rossonero. Si occuperà dei rapporti con l'UEFA, che aspetta sempre le motivazioni del TAS di Losanna per tornare a discutere le sanzioni per le violazioni del Fair Play Finanziario.

Alla Juventus, dopo l'addio estivo di Gianluigi Buffon, servivano calciatori di personalità. Un modo per bilanciare le cose in un gruppo che di personalità ne è già pieno. E' in quest'ordine che entra il ritorno di Leonardo Bonucci, voluto dal club bianconero proprio per aggiungere carisma ad una squadra che era orfana di un elemento di spessore come Buffon. Con l'ex Milan il problema è stato risolto. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo la stampa tedesca, la Juventus starebbe pensando ad un nuovo acquisto: si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Bayern di Monaco. I bianconeri anche aiutati dallo staff Mendes vogliono aggiungere un nuovo colpo con il centrocampista che sta crescendo di livello.

Secondo quanto riportato dal Sunday Express il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri a gennaio chiederà alla società di regalargli Federico Chiesa, talentuoso attaccante esterno della Fiorentina e della Nazionale. Un'operazione non facile perché i viola non vorrebbero privarsi del classe '97 a stagione in corso, ma che il Chelsea proverà a portare a termine anche per anticipare la folta concorrenza rappresentata dai rivali del Manchester United oltre che da Juventus e Napoli in Italia.

TOTTENHAM, IL CONTRATTO DI KANE SMUOVE GLI ANIMI DEI COMPAGNI. PREMIER, DEADLINE MERCATO A FINE AGOSTO: IL MAN UNITED GUIDA LA RICHIESTA. BARCELLONA, BUSQUETS ATTENDE UNA CHIAMATA PER IL RINNOVO DI CONTRATTO. PSG, TUCHEL NON PARLA CON HENRIQUE A CAUSA DEL MERCATO ESTIVO. MAN UNITED, RINNOVO LONTANO PER HERRERA: IL BARCELLONA TORNA IN POLE. CHELSEA, GIROUD TENTATO DAL BESIKTAS, MA SARRI NON VUOLE PERDERLO.

Dopo le voci sul rinnovo milionario di Harry Kane, anche Eriksen, Alderweireld e Rose vogliono discutere un nuovo accordo che li porti a guadagnare più di 200mila sterline a settimana come accaduto al bomber degli Spurs. A riportarlo è il Sun.

Il Manchester United sta capeggiando un insieme di club di Premier League che vorrebbero riportare la data della fine del mercato estivo alla fine di agosto. Ai Red Devils non piace l'idea del mercato che termina a metà mese e prima dell'inizio del campionato e, insieme ad altri, proporrà di tornare alla vecchia deadline. A riportarlo è il Daily Mail.

Secondo quanto riferito da ESPN, il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets sta attendendo una chiamata dal club per rinnovare il proprio contratto. I catalani dovrebbero fissare un incontro nel corso delle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha smesso di parlare con il direttore sportivo del club Antero Henrique dopo che in estate ha fallito l'obiettivo di acquistare un nuovo centrocampista. I rapporti tra i due sono glaciali e complicano anche i piani in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Barcellona è tornato in pole per l'acquisto di Ander Herrera, giocatore in scadenza col Manchester United nel corso del prossimo giugno. Il centrocampista sta ancora aspettando una proposta dai Red Devils, ma lo stallo nella trattativa potrebbe portarlo a considerare l'addio dalla Premier.

Olivier Giroud tentato dal Beasiktas. Secondo il Sun, il club turco sarebbe pronto infatti a ricoprire d'oro l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno col Chelsea. Un addio che mister Maurizio Sarri vorrebbe però evitare, almeno a gennaio.