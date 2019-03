Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"La squadra che pesa sul bilancio", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. La qualificazione o meno alla Champions indirizzerà il prossimo mercato della Roma. E se tagliare il traguardo tra le prime quattro potrebbe garantire la permanenza di qualche gioiello, ora in bilico, ci sono calciatori che al di là del piazzamento finale, sembrano aver fatto il loro tempo. Da Pastore a Nzonzi e Karsdorp, sono tanti i giocatori che dovranno essere piazzati.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione estiva. "Deulofeu lavora per tornare al Milan", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Sprint con Everton e Saint-Maximin". Corsa a tre, dunque: Leonardo è a caccia di un rinforzo per il tridente offensivo, uno di questi profili potrebbe rinforzare l’attacco milanista della prossima stagione.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, nelle scorse settimane c'è stato un vertice fra Benfica e Juventus nel quale i dirigenti dei due club hanno parlato anche del talento del Benfica Joao Felix. I bianconeri si sono informati e continuano a vigilare ma non sembrano avere intenzione di pagare la clausola da 120 milioni. Un’eventualità che potrebbe essere più concreta dalle parti del Bernabeu, dove Florentino Perez ha garantito colpi giovani e di qualità a Zinedine Zidane. A favorire la Juventus potrebbe essere la volontà del Benfica di trattenere Felix almeno un’altra stagione al Da Luz e rimandare ogni discorso al 2020.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto ul futuro di Kostas Manolas. Contratto in scadenza nel giugno del 2022, ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro. Per questo potrebbe partire, con l'agente Mino Raiola al lavoro: ci sono Manchester United e Real Madrid, entrambe pronte a garantirgli più dei 2,7 milioni di euro ora percepiti nella Capitale.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Ivan Rakitic per l'Inter. E' la stella nel mirino dei nerazzurri per l'estate: contatti anche nelle ultime settimane, ieri è stato guida della rimonta croata contro l'Azerbaijan. In ballo c'è il rinnovo con il Barcellona, potrebbe avere meno spazio dopo l'arrivo di Frenkie de Jong e la percentuale per uno sbarco all'Inter è al momento la più concreta.

Non solo in Champions, Juventus e Ajax sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, i due club sono pronti a darsi battaglia per Reinier Jesus Carvalho, brasiliano classe 2002 del Flamengo e capitano della nazionale Under 17. La Juventus, si legge, l'ha osservato in poù di 30 partite mentre l'Ajax lo segue da oltre un anno. Il problema è il prezzo: Il nodo è il prezzo: clausola da 70 milioni di euro, inflazionata dopo gli acquisti di Vinicius Junior, a 16 anni, per 45 milioni di euro ufficiali (in realtà circa 60 tra commissioni e premi vari) e Rodrygo sempre per la stessa cifra, entrambi da parte dei merengues. La svolta? Può darsi che Reinier, legato da due anni di contratto, non prolunghi il vincolo, e il Flamengo sa che prima o poi dovrà trattare per una cifra più bassa: intorno ai 50 milioni di euro, sperano i brasiliani, oppure lo perderanno gratis nel 2021.

Dopo averlo cercato a lungo durante ultime sessioni di mercato, il Real Madrid è pronto a tornare con forza su Sergej Milinkovic-Savic. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, Zidane ha indicato il serbo per rafforzare il centrocampo del Real, a patto che il presidente della Lazio Claudio Lotito accetti una proposta economicamente ragionevole. Oltre alle Merengues, anche Juventus e Milan hanno chiesto informazioni.

Roberto Pereyra, ventottenne del Watford, è il grande pallino del Torino. L'argentino piace a Walter Mazzarri, spiega oggi La Stampa, ma a gennaio l'assalto è andato a vuoto. Adesso ci sono segnali di apertura da parte degli inglesi che potrebbero abbassare la richiesta da 20 milioni di euro. Tutto, chiaramente, è legato all'Europa e una qualificazione potrebbe portare al tecnico toscano proprio il regalo Tucumano...

MAN UNITED, KROOS IL PRIMO OBIETTIVO: PRONTI 58 MILIONI PER IL REAL MADRID. POGBA: "FELICE ALLO UNITED MA IL REAL CON ZIDANE SAREBBE UN SOGNO". MONACO, GELSON MARTINS SARA' RISCATTATO. MA LO SPORTING VUOLE LA SUA PARTE. BAYERN MONACO, LASCIA L'EX GENOA RAFINHA: C'E' L'ACCORDO COL FLAMENGO. TOTTENHAM, RESTYLING SULLA DESTRA. SARA' ADDIO CON TRIPPIER E AURIER. BARCELLONA, PRESSING TOTALE PER JOVIC. LUNEDI' POSSIBILE INCONTRO CON L'AGENTE. ODEGAARD: "BEL RAPPORTO CON ZIDANE MA NON SO SE RESTERO' AL REAL". AJAX, DIECI GIORNI DECISIVI PER DE LIGT: A BREVE DECIDERA' IL SUO FUTURO. EVERTON, OCCHI SULL'ATTACCANTE DEL LILLE RAFAEL LEAO. MAN UNITED, NON SI TROVA ACCORDO PER I RINNOVI DI MATA ED HERRERA.

Toni Kroos è il principale obiettivo del Manchester United in vista del prossimo anno. Il tedesco ha una clausola col Real Madrid da 500 milioni, ma per il The Sun per convincere le Merengues 'basteranno' 50 milioni di sterline, ovvero 58 milioni di euro.

Nelle scorse ore è riemerso l'interesse del Real Madrid per Paul Pogba, con Zidane che lo avrebbe inserito in cima alla propria lista della spesa per il prossimo anno. Il centrocampista francese ha risposto ad una domanda sul tema in conferenza stampa dal ritiro dei transalpini: "Ho sempre detto che il Real Madrid è un club da sogno, uno dei più grandi del mondo. Ha Zidane come allenatore, è un sogno per qualunque bambino o qualunque calciatore. Io sono felice a Manchester, sto giocando e abbiamo un nuovo allenatore. Per ora sono a Manchester, non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro. Al momento però io sono felice allo United".

Nei prossimi giorni, spiega A Bola, il Monaco pagherà all'Atletico Madrid 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino di Gelson Martins. Ma non tutta questa cifra potrebbe finire nelle casse dei Colchoneros, anzi. Perché da tempo va avanti una battaglia fra il club spagnolo e lo Sporting Lisbona, club dal quale Gelson Martins arrivò a Madrid e che ora pretende una buona parte (almeno 20 milioni) della cifra che arriverà per la cessione del giocatore. L'Atletico non vuol arrivare davanti ai tribunali e per questo sta cercando una soluzione amichevole con lo Sporting, che accetterebbe anche una contropartita tecnica in cambio: l'Atletico vorrebbe girare ai portoghesi Bernard Mensah, centrocampista oggi in prestito al Kayserispor, mentre lo Sporting avrebbe chiesto Luciano Vietto.

Il terzino ex Genoa Rafinha, scrive UOL Sport, a fine stagione lascerà il Bayern Monaco per fare ritorno in patria. A giugno infatti scadrà il suo accordo col club bavarese e per il portale brasiliano esiste già un accordo col Flamengo.

Il Tottenham, in vista della prossima stagione, ha in mente una sorta di rivoluzione sulla fascia destra. Secondo il The Sun infatti mister Pochettino avrebbe dato il via libera alle cessioni di Aurier e soprattutto di Trippier, esterno che ha giocato il Mondiale da titolare con l'Inghilterra (su di lui c'è l'Everton). Entrambi non hanno convinto il tecnico argentino che in vista della prossima stagione ha messo gli occhi su Aaron Wan-Bissaka (del Crystal Palace, c'è anche il Manchester United) e Max Aarons (Norwich City).

Il Barcellona accelera per Luka Jovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte (in prestito dal Benfica) seguito da tutti i top club europei. E secondo Sport l'operazione è in stato avanzato, con un ulteriore passo in avanti che potrebbe esser fatto nella giornata di lunedì. I dirigenti del Barcellona infatti seguiranno dal vivo la sfida fra Portogallo e Serbia, gara alla quale sarà presente anche l'agente di Jovic, Fali Ramadani.

Martin Odegaard, talento del Real Madrid in prestito al Vitesse, in estate farà ritorno a Valdebebas anche se non sa ancora quali sono i piani dei Blancos per lui, come confermato ad As: "Mi trovo bene con Zidane, però non so cosa sarà deciso in merito al mio futuro. In estate tornerò al Real, Zidane mi conosce e potrà capire subito cosa potrei dare alla squadra. Però come detto non so ancora cosa succederà. Al Vitesse sto bene, sto facendo una bella stagione e non ho ancora affrontato il tema col Real. Alla fine della stagione ne parleremo, l'unica cosa che voglio è avere continuità il prossimo anno e non so se questo sarà possibile al Real".

I prossimi saranno dieci giorni decisivi per il futuro di Matthijs de Ligt. Ne è certo il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, il quale rivela che nei prossimi giorni il difensore dell'Ajax deciderà dove giocare nella prossima stagione. Barcellona e Juventus sono in pole per l'acquisto del giocatore olandese ma in Spagna sono certi che de Ligt sia pronto a seguire l'amico de Jong in Catalunya.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, l'Everton avrebbe messo gli occhi su un giovane attaccante portoghese.Si tratta infatti di Rafael Leao giocatore diciannovenne che ha un contratto con il Lille fino al giugno del 2023. Nell'ultimo campionato francese Leao ha giocato ben 19 partite e ha messo a segno anche 7 gol.

Come sottolineato dal Mirror, il Manchester United sta lavorando ai rinnovi dei contratti di Ander Herrera e Juan Mata ma al momento non ci sono grandi novità a causa dellee importanti differenze che sussistono tra l'offerta di stipendio del club e le pretese dei giocatori. Di recente è emerso un grande interesse del PSG per l'ex centrocampista dell'Athletic Club.