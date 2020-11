Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, LO SCAMBIO ERIKSEN-ISCO RESTA D’ATTUALITÀ. MILAN, CACCIA A UNA PUNTA: GIROUD IL FAVORITO, MA OCCHI A JOVIC E MARIANO DIAZ. HYSAJ-NAPOLI, IL RINNOVO SI COMPLICA. A GENNAIO PUÒ PARTIRE. SASSUOLO, RINNOVA IL GIOVANE TURATI

Nonostante la smentita di Zidane in conferenza stampa (“Isco per Eriksen? Siamo contenti di chi abbiamo”) a gennaio lo scambio fra i due calciatori sopraccitati potrebbe andare in porto. Entrambi infatti sono ai margini dei rispettivi club e pronti a cercare spazio altrove. L’ostacolo appare quello del contratto visto che lo spagnolo va in scadenza nel 2022, mentre il danese nel 2024 ma questo non sembra essere un problema insormontabile.

Il Milan è invece alla caccia di una punta che possa fare da riserva a Ibrahimovic e non lasciare scoperto l’attacco. Il preferito di Paolo Maldini è quello di Olivier Giroud, francese del Chelsea pronto a salutare i Blues, mentre l'ex Juve Mario Mandzukic non sembra convincere più di tanto. Luka Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid rimangono invece in stand by, ma pronti a tornare in auge visti gli ottimi rapporti fra i due club. Chi non si muoverà da Milano è invece Ismael Bennacer che ha ribadito nella giornata di ieri di voler restare in rossonero: “Sto bene al Milan, mi sento bene e non è il mio lavoro questo, penso al campo”.

Ancora tutto da scrivere il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza di contratto col Napoli, non ha l'accordo per il rinnovo del contratto col club partenopeo e anche gli ultimi contatti col suo procuratore non hanno fatto registrare dei passi in avanti. Ulteriori contatti certamente ci saranno nelle prossime settimane, ma a questo punto la percentuale circa un suo addio è in netta crescita. Possibile anche un suo addio già a gennaio, a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto.

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara in conferenza stampa ha spento le voci di mercato: “Sono contento di stare qui. Ho visto una squadra molto in crescita ma non mi sorprende, perché lavoriamo bene in allenamento e il lavoro sta dando frutti. Mi vedo ancora qui”. Il Sassuolo e il giovane portiere Turati vanno avanti insieme. A comunicarlo, lo stesso club neroverde con una nota ufficiale: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Stefano Turati (2001, portiere) fino al 30 Giugno 2025". Marcello Carli, ds del Parma, ha difeso il tecnico Fabio Liverani dopo gli ultimi passi falsi: “Liverani è forte e giovane, siamo felici di averlo qui. Le sue qualità sono importanti, dobbiamo lavorare con più forza”.