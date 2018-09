Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA TRE NOMI PER IL DOPO DI FRANCESCO: PAULO SOUSA FAVORITO. LA JUVE PUNTA SANÈ DEL MANCHESTER CITY, MA VEDE ALLONTANARSI RABIOT. PSG E MANCHESTER UNITED IN PRESSING PER ALEX SANDRO. PSG-MILAN, SFIDA PER PAQUETÀ. INGELSSON-UDINESE: AVANTI FINO AL 2022

In casa Roma, dopo la batosta subita a Bologna, continua a tener banco la situazione del tecnico Eusebio Di Francesco. L'allenatore è infatti in bilico e nelle prossime due gare dovrà cambiare marcia se vorrà evitare l'esonero. Intanto il club giallorosso sta sfogliando la margherita dei possibili eredi: Paulo Sousa, Laurent Blanc e Vincenzo Montella, quest'ultimo più staccato, i nomi in ballo con il portoghese che avrebbe già incontrato il consulente di mercato della Roma Franco Baldini.

La Juventus guarda invece al futuro e continua a seguire la pista che porta ad Adrien Rabiot, centrocampista classe '95, del Paris Saint Germain che però sembra destinato al Manchester City pronto ad anticipare non solo la Juve, ma anche Barcellona e Milan. Proprio dal club inglese potrebbe arrivare un rinforzo per l'attacco bianconero. Si tratta di Leroy Sane, esterno classe '96, che in estate potrebbe lasciare l'Inghilterra. In uscita potrebbe esserci invece Alex Sandro, già al centro delle voci nella passata finestra di mercato. Il terzino piace molto a PSG e Manchester United con il club francese che sarebbe in pressing da tempo sul brasiliano. Sempre il club parigino starebbe mettendo i bastoni fra le ruote al Milan per il talento verdeoro Lucas Paquetá, classe '97, del Flamengo.

Due assist nelle prime quattro giornate di Serie B con la maglia del Brescia e per Felipe Curcio iniziano a farsi sentire le prime sirene del mercato. Dopo l'interessamento del Bolton, formazione della seconda serie inglese, in estate per l'italo-brasiliano sarebbero arrivati gli occhi del Torino in vista di gennaio. L'Udinese ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, il rinnovo del contratto del centrocampista svedese classe 1998 Svante Ingelsson. Il giocatore ha firmato oggi il prolungamento e vestirà bianconero fino al 30 giugno 2022.

MANCHESTER UNITED, PRONTO IL RINNOVO PER SMALLING. HAZARD AL CHELSEA FINO AL 2022. IL WOLVERHAMPTON SPARA ALTO PER RUBEN NEVES: 120 MILIONI. REAL MADRID, SORPASSO SUL BARCELLONA PER DE JONG. FESTA RIPARTE DALLA GRECIA, RAVANELLI LASCIA L'ARSENAL KIEV. PRONTO SANNINO PER LA SUCCESSIONE. BECKHAM CHIAMA ZIDANE A MIAMI

Il Manchester United dopo aver fatto firmare un rinnovo monstre a Marouanne Fellaini - quasi 9 milioni di euro l'anno che ne fanno il quarto più pagato in casa Red Devils - punta a blindare il difensore Chris Smalling che a breve dovrebbe firmare il nuovo contratto prolungando ulteriormente il suo rapporto con il club. In casa Chelsea invece è pronto ad annunciare il rinnovo di Eden Hazard che dovrebbe legarsi ai londinesi fino al 2022. Il Wolverhampton ha deciso di sparare altissimo per il cartellino di Ruben Neves, centrocampista finito nel mirino del Manchester City. Per il cartellino del portoghese classe '97 la cifra è di 120 milioni di euro. Il Sunderland ha deciso di licenziare il centrocampista Didier Ndong, obiettivo estivo del Torino.

Il Real Madrid avrebbe messo la freccia sui rivali del Barcellona per il talento dell'Ajax Frenkie De Jong, duttile centrocampista che può giocare anche da difensore, per il quale sono pronti 80 milioni di euro. I catalani potrebbero consolarsi con un calciatore dalle caratteristiche diverse come il classe '95 del Lille Nicolas Pépé che però piace molto anche al Bayern Monaco.

Gianluca Festa riparte dalla Grecia. L'ex tecnico del Cagliari si accomoderà sulla panchina dell'AE Larissa, club di massima divisione greca. In Ucraina invece Fabrizio Ravanelli dopo nove gare si è dimesso, con polemiche annesse, dalla guida dell'Arsenal Kiev che ora potrebbe affidare la panchina a un altro italiano come Giuseppe Sannino.

Zinedine Zidane è il nome forte per la panchina dell'Inter Miami Fc, franchigia statunitense che ha in David Beckham uno degli azionisti di maggioranza. L'amicizia fra i due potrebbe essere la chiave per lo sbarco di Zizou in Florida in quella che sarebbe solo la prima mossa mediatica per lanciare la squadra. Poi si penserà al mercato con i nomi di Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Antoine Griezmann sul taccuino.