Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

TORINO, ANCHE LA SAMP SULLE TRACCE DI BONIFAZI. ROMA, SCHICK NON CONVINCE: IPOTESI MILAN. NAPOLI, SARRI TELEFONA A PEPE’ E LO CONVINCE: SI PUO’ CHIUDERE GIA’ LUNEDI’. LAZIO, SETTIMANA DECISIVA PER MILINKOVIC-SAVIC AL MANCHESTER UNITED. NAPOLI, RILANCIO DEL TORINO PER VERDI. INTER, ENTRO IL 4 AGOSTO SI PUO’ CHIUDERE PER DZEKO. BOLOGNA, C’È LA FILA PER PULGAR. E LA CLAUSOLA NON HA SCADENZA. CAGLIARI, SI ASPETTA NANDEZ. IN ATTACCO È SPRINT PER DEFREL. PARMA, È UFFICIALE: NOCCIOLINI E MUSTACCIOLO IN PRESTITO AL RAVENNA. JUVENTUS, EVERTON PRONTO A FARE FOLLIE PER KEAN. BRESCIA, PASSI IN AVANTI PER MAGNANI DEL SASSUOLO.

Aumentano le pretendenti per Kevin Bonifazi, giovane difensore del Torino rientrato alla base dopo l'ottima esperienza con la maglia della SPAL. Secondo quanto raccolto da TMW nelle ultime ore Sampdoria ed Atalanta avrebbero fatto un sondaggio per il giocatore. Sul centrale c'è da tempo anche la Fiorentina, con i viola che hanno chiesto il ragazzo in prestito. Una soluzione che non piace a Cairo: per cedere Bonifazi il presidente del Torino chiede almeno 15 milioni.

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, la Roma non cerca soltanto l'erede di Dzeko ma anche quello di Schick. Le prime uscite stagionali non hanno convinto Fonseca ed hanno confermato il pensiero del club: il giovane attaccante deve cambiare aria per rigenerarsi. Le proposte per l'ex Samp non mancano, a partire da quella italiana: c'è il Milan, che propone uno scambio con Suso che farebbe felice sia Giampaolo che Fonseca. Esiste l'ipotesi tedesca che al suo interno ha delle variabili: il Wolfsburg lo ha chiesto in prestito; Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sarebbero disposti ad acquistarlo.

Dovesse arrivare Nicolas Pépé, si tratterebbe certamente dell'acquisto più caro nella storia del Napoli. E, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, sono già state buttate delle basi importanti, tanto che il colpo adesso sarebbe vicino alla chiusura per 60 milioni di euro cash più il cartellino di Adam Ounas. Soldi ai quali andrebbero sommati i 5 milioni netti a stagione per cinque anni che il club azzurro dovrà garantire all'ivoriano, molto tentato dal disputare la Champions League in azzurro.

I tempi - Il clamoroso affare - si legge - dovrebbe andare in porto all'inizio della prossima settimana, dopo la sfida col Liverpool in programma per domenica pomeriggio. Al Lille sono stati offerti 80 milioni, frutto di 8 cessioni (Hamsik, Albiol, Sepe, Grassi, Inglese, Vinicius, Diawara e Rog). PSG e Manchester United sono state bruciate sul tempo, il Napoli è pronto a fare scacco matto alle big d'Europa. L'ultima parola, però, spetterà proprio a Pépé e potrebbero rivelarsi decisivi i contatti telefonici degli ultimi giorni con Ancelotti.

Il futuro di Milinkovic-Savic sembra ormai certo. Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, il centrocampista serbo presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Si aspetta solo la cessione di Pogba da parte dei Red Devils, il vero nodo della trattativa che darà il via all'effetto domino di cui si parla da giorni. L'agente di Milinkovic-Savic ha trovato l'intesa con il Manchester United: 6 milioni di ingaggio al giocatore e 10 milioni di commissioni. La distanza è con la Lazio. Lo United offre 75 più bonus ma Lotito non vuole scendere sotto i 90 milioni. Il numero uno biancoceleste non ha fretta perché sa che alla fine vincerà questa battaglia

Il futuro di Verdi sembra ormai essere lontano da Napoli. Come scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive, il Torino è pronto a provare il controsorpasso alla Sampdoria che però sembra già avere l'intesa anche con l'attaccante che dopo appena un anno ha chiesto di andare via. Un'avventura, qulla di Verdi al Napoli, iniziata sotto una cattiva stella: dal suo no nel gennaio del 2018 per timore di non trovare posto nel Napoli di Sarri. Una maledizione: neppure nel Napoli di Ancelotti ne ha avuto tantissimo.

In attesa di sviluppi dal fronte Lukaku, l’Inter - che al rientro in Italia riabbraccerà Lautaro - prova a regalare il centravanti "esperto" che chiede Antonio Conte: è Edin Dzeko e l’affare per il 33enne romanista può chiudersi la prossima settimana, magari prima della prestigiosa amichevole del 4 agosto a Londra per il Tottenham. Inter e Roma si vedranno lunedì a Milano in Lega e per i calendari, possibile un incontro preparatorio alla chiusura della trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Sta per iniziare la corsa a Erick Pulgar, centrocampista cileno che è uscito allo scoperto nelle ultime ore chiedendo di lasciare il Bologna. Su di lui si stanno muovendo diversi club stranieri, ma non mancano le attenzioni anche da parte di alcune squadre del nostro campionato. Il tutto, con una clausola rescissoria da 12 milioni di euro (che sale a 15 per le prime 25 squadre del ranking mondiale, da pagare in un'unica soluzione) che per forza di cose fa gola a tanti. Inoltre, elemento importante da sottolineare, la stessa clausola presente sul contratto del giocatore non presenta nessuna scadenza.

Ultime sul mercato del Cagliari direttamente da La Gazzetta dello Sport. Dopo Rog, il presidente Giulini continua la marcia di avvicinamento a Nandez. C’è l’accordo col Boca, col giocatore dovrebbe giocare la sua ultima con gli argentini giovedì contro l’Atletico Paranaense nel ritorno di Libertadores, prima di volare in Italia per la firma. Per l’attacco sprint per Defrel (Roma), c’è ottimismo ma il nodo da sciogliere è la volontà del calciatore che da lunedì può dare una risposta. Balla sempre l’opzione Pellegrini (Juventus) per la fascia sul quale c’è anche l’Atalanta.

Il Parma Calcio 1913 comunica sul proprio sito ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale dell'attaccante Manuel Nocciolini (Piombino, 18.5.1989) e del centrocampista Vincenzo Mustacciolo (Palermo, 17.3.2000) al Ravenna Football Club 1913.

L'Everton prepara una vera e propria follia di mercato per Moise Kean. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul giovane e talentoso attaccante della Juventus è fortissimo infatti il pressing dei Toffees, che durante la missione a Londra di Paratici nei giorni scorsi hanno provato ad affondare il colpo.

Offerta da 40 milioni - Sarebbe questa la cifra che il club inglese è disposto a investire per acquistare il cartellino del classe 2000, cercato in Premier League anche dal Wolverhampton. La Juve, in ogni caso, intende mantenere un'opzione per riprendersi eventualmente il suo baby prodigio in futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Brescia avrebbe fatto passi avanti importanti per Giangiacomo Magnani del Sassuolo per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo dopo l’arrivo Jhon Chancellor. Il club di Cellino avrebbe accelerato nelle ultime ore per chiudere con il classe ‘95 e anticipare il Lecce che negli ultimi giorni si è interessato al centrale neroverde.

REAL MADRID, CRESCE LA FIDUCIA PER POGBA: ASSIST DA MILINKOVIC-SAVIC. WATFORD, CRESCE L'OTTIMISMO PER SARR. SI DISCUTE DEL PAGAMENTO. LILLE, DEADLINE PER PEPE: ENTRO MERCOLEDI' L'ADDIO. TOTTENHAM, EMERGENZA ESTERNI: BLINDATO WALKERS-PETERS. CASO NEYMAR, IL PSG FACILITERA' IL RITORNO AL BARCELLONA: SI ALLE CONTROPARTITE. MANCHESTER CITY, IL BAYERN VUOLE SANE: PRONTI I 90 MILIONI. ARSENAL, INIZIANO LE TRATTATIVE PER SOARES: PRONTI 40 MILIONI. UFFICIALE: WOLVERHAMPTON, DAL REAL MADRID ARRIVA VALLEJO. MAN UNITED, CAMBIA TUTTO: BRUNO FERNANDES AD UN PASSO DAI RED DEVILS. PORTO, SI PENSA ANCHE A JOE HART PER LA PORTA. SIVIGLIA, SERGI GOMEZ NEL MIRINO DEL VALENCIA. PSG, GUEYE LUNEDI' A PARIGI PER LE VISITE MEDICHE.

Sergej Milinkovic-Savic pare diretto verso Manchester e tutto fa pensare che sarà il sostituto di Paul Pogba (26). Allora quale futuro per l'ex Juventus? Stando a quanto riferito da ESPN crescono le quotazioni del Real Madrid. Il prezzo è di 200 milioni, sarà difficile scendere al di sotto dei 150, ma dalla capitale spagnolo cresce la fiducia proprio in virtù del probabile arrivo del centrocampista della Lazio.

In questo momento Ismaila Sarr è in vacanza dopo aver disputato la Coppa d'Africa. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, al termine delle ferie il senegalese potrebbe raggiungere l'Inghilterra e non la Francia. Il Rennes, infatti, potrebbe cederlo al Watford, il cui ottimismo sta crescendo. I due club discutono della struttura del pagamento dopo aver trovato una bozza d'intesa. Se tutto andrà in porto, Sarr si recherà direttamente Londra per visite mediche e firma.

Il Napoli è sulle tracce di Nicolas Pépé, tant'è che lo scorso giovedì i suoi agenti sono stati nel ritiro del club azzurro a Dimaro, in Trentino. Ulteriori aggiornamenti circa quest'affare arrivano direttamente da Lille, tramite le pagine de la Voix du Nord, secondo cui il club transalpino vorrebbe chiudere la vicenda entro mercoledì, anche per poi avere il tempo di sostituire il gioiellino ivoriano.

Al momento è l'unico terzino destro disponibile per il Tottenham di Mauricio Pochettino. Gli spurs, infatti, dovranno blindare Kyle Walker-Peters: come riportato dal Sun la compagine inglese farà di tutto per poter evitare ulteriori cessioni in difesa dopo la partenza di Kieran Trippier.

Quale futuro per Neymar? Stando a quanto riferito da Deportes Cuatro, dal momento che c'è stata la rottura totale col PSG, il club parigino si starebbe convincendo a facilitare il suo ritorno al Barcellona, accettando le condizioni poste dal sodalizio catalano: accettare qualche calciatore come contropartita tecnica. Si parla di Coutinho o Dembelé, ma questi sono dettagli che pattuiranno le due società quando si parleranno faccia a faccia.

Il Bayern Monaco potrebbe accettare la richiesta del Manchester City di 90 milioni di sterline per Leroy Sané, circa 100 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il giocatore piace molto ai bavaresi che hanno bisogno di un esterno offensivo. Nei prossimi giorni il club tedesco potrebbe provare l'offensiva e soddisfare le richieste dei citizens.

L'Arsenal si sta muovendo sul mercato per poter dare ad Unai Emery una squadra competitiva in vista della prossima stagione. I gunners, come riportato dal Daily Mirror, hanno iniziato le trattative con il Gremio per Everton Soares, stella brasiliana che si è messa in mostra nella scorsa Copa America e accostato nelle scorse settimane anche al Napoli di Carlo Ancelotti.

Il Wolverhampton, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l'arrivo di Jesus Vallejo, difensore centrale di 22 anni che arriva dal Real Madrid. Nella scorsa stagione ha collezionato soltanto 5 presenze in Liga, mettendo a segno un gol.

Il Manchester United sorprende tutti e si riavvicina a Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Marca, i red devils hanno trovato l'accordo con lo Sporting per il centrocampista lusitano sulla base di 62 milioni di euro. Il giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, sta partendo per l'Inghilterra per poter sostenere le visite mediche.

Dopo che Casillas ha deciso di prendersi una pausa dal calcio giocato entrando a far parte dello staff del Porto, la squadra lusitana è alla ricerca di un portiere. Tra i vari nomi, secondo quanto riporta il Mirror c'è anche quello di Joe Hart, estremo difensore inglese in uscita dal Burnley e cercato anche da Blackburn e Stoke City.

Sergi Gomez piace al Valencia. Il difensore spagnolo potrebbe lasciare il Siviglia, come riportato da Superdeporte. La compagine iberica, infatti, sta cercando un calciatore esperto e che conosce già la Liga. Il calciatore piace anche all'Atalanta e potrebbe arrivare a Bergamo in prestito con diritto di riscatto sulla base di sei milioni di euro.

Idrissa Gueye è ormai vicino alla firma con il PSG. Secondo quanto riporta L'Equipe l'internazionale senegalese sarà a Parigi lunedì per sottoporsi alle visite mediche e l'ufficialità del suo trasferimento arriverà entro e non oltre martedì.