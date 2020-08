Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

TUTTE LE ULTIME SU MESSI. DYBALA PREME PER RINNOVARE CON LA JUVENTUS, CUI È STATO PROPOSTO ANCHE CAVANI. INTER: IL BARCELLONA LIBERA VIDAL E KOLAROV DICE SÌ, MA OCCHIO AL DERBY PER TONALI. ACCORDO MILAN-REAL MADRID PER BRAHIM DIAZ. IL NAPOLI NON MOLLA BOGA E SEGUE FARAONI. LEEDS SU LUIZ FELIPE DELLA LAZIO. ROMA, ACCORDO CON ZANIOLO PER IL RINNOVO. NO DI JUAN JESUS AL CAGLIARI: VUOLE IL GENOA. ATALANTA, HA FIRMATO MIRANCHUK. FIORENTINA SU PIATEK E TORREIRA. LIVERANI NUOVO ALLENATORE DEL PARMA. UFFICIALE RUEGG ALL'HELLAS CHE ATTENDE PURE MAGNANI. COLPO MARIN PER IL CAGLIARI, PRAET SOGNO DEL TORINO, DE SILVESTRI A UN PASSO DAL BOLOGNA. CROTONE, RIECCO MARRONE.

Nella giornata del tormentone Leo Messi, arriva lo scontro a distanza tra l'entourage dell'argentino, che gli ha consigliato di chiedere un incontro così da discutere faccia a faccia della situazione, e il Barcellona, che ha fatto sapere di non essere minimamente intenzionato a vedere la Pulce, se non per trattare un rinnovo.

Clamoroso retroscena raccontato da L'Equipe che torna a tirare in ballo la Juventus per quel che riguarda il futuro di Leo Messi. Nello specifico, spiega il quotidiano francese, la Juventus sarebbe la squadra che insieme al PSG si sarebbe messa in contatto col padre della Pulce per comprendere meglio la situazione e per tratteggiare una clamorosa accoppiata con Cristiano Ronaldo. Jorge Messi avrebbe ascoltato i bianconeri così come i transalpini, ma il futuro del 6 volte Pallone d'Oro sembra oramai indirizzato verso il Manchester City. Il tutto, ovviamente, a patto che il Barça abbassi le proprie pretese al momento ferme sui 700 milioni di euro scritti nella clausola.

Paulo Dybala è tornato a Torino e ha incontrato e parlato per la prima volta con il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Adesso però, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, l'argentino si aspetta un'accelerata sul fronte rinnovo del suo contratto, anche per chiudere definitivamente la questione mercato, nonostante la rassicurazione sia arrivata dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa di presentazione di alcuni giorni fa.

Gonzalo Higuain è stato "liberato" pubblicamente da Andrea Pirlo alla prima conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus, ma non ha nessuna intenzione di lasciare per strada i 7,5 milioni di euro che avrebbe dovuto percepire nel corso della prossima stagione. Il giocatore vorrebbe andarsene con una buonuscita che copra il suo ingaggio rimanente ma la Vecchia Signora cercherà in tutti i modi di trovare una via alternativa. Paratici è disposto a parlare della buonuscita, purché su basi differenti rispetto alle richieste del Pipita e del fratello/agente Nicolas. A riportarlo è Tuttosport.

La Juventus sfoglia la margherita per trovare il giusto sostituto di Gonzalo Higuain, ormai a un passo dall'addio. Edin Dzeko resta il favorito. Le quotazioni di Milik sono in calo, mentre sono stati proposti super campioni come Cavani e Suarez. Il Pistolero in uscita dal Barcellona potrebbe fare al caso dei bianconeri, che però non possono mettere a bilancio un ingaggio da 12-15 milioni di euro, neanche con il decreto crescita, visto che l'uruguaiano dovrebbe firmare un triennale per poterlo sfruttare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Juventus ha provato ieri l'inserimento per Allan, centrocampista in uscita dal Napoli e diretto all'Everton: nulla da fare infatti, troppa avanzata la trattativa tra azzurri e il club di Liverpool. Ieri infatti, secondo Il Mattino, Chiavelli e Giuntoli sono starti per ore al lavoro con il club inglese per definire i termini del trasferimento in Premier dell'ex Udinese.

La Juventus lavora con Mino Raiola al ritorno in bianconero di Moise Kean, in uscita dall'Everton e più che disposto a tornare a Torino. L'idea è quella di acquistarlo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il suo ritorno si rivelerebbe molto utile anche in chiave Champions League visto che il giocatore verrebbe inserito nella Lista B senza occupare posti per gli altri compagni della rosa.

Nelle ultime ore Arturo Vidal ha ottenuto dal Barcellona la garanzia di poter lasciare il club in formula gratuita, una novità sostanziale per l'Inter, che adesso dovrà trattare solo con il cileno. Il suo agente Felicevich, lo stesso del connazionale già interista Sanchez, è al lavoro per ottenere una parte dei 9 milioni di stipendio che il centrocampista dovrebbe percepire nella prossima stagione in blaugrana. Intanto i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un biennale da 6 milioni netti a stagione che dovrebbero soddisfare le richieste dell'ex Juventus.

Sirene transalpine per Daniele Rugani. Secondo quanto riferito dalla prestigiosa France Football, il Rennes starebbe infatti pensando al difensore italiano della Juventus. La squadra rossonera, che ha chiuso l’ultima Ligue 1 al terzo posto (miglior piazzamento di sempre) e per la prima volta nella sua storia disputerà la Champions League, avrebbe individuato nel 26enne centrale il rinforzo giusto per affrontare la prossima campagna europea. A complicare la trattativa, l’ingaggio di Rugani (circa 3,5 milioni di euro a stagione), decisamente alto per gli standard del club bretone, nonché la volontà del giocatore, che finora è sempre sembrato convinto di voler rimanere a Torino.

Aleksandar Kolarov ha detto sì all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarà il serbo il rinforzo per la corsia mancina di Antonio Conte, anche se resta da trovare l'accordo con la Roma. In giornata sono previsti nuovi contatti per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al Bayern Monaco anche il PSG sta pensando a Marcelo Brozovic per la mediana in vista del prossimo campionato. Ci sarebbero già stati alcuni contatti tra Leonardo e l'entourage del croato, che essendo a bilancio a 2 milioni di euro, potrebbe garantire una importante pluslavenza.

Il Milan prepara la strategia per presentare l'offerta al Brescia per Sandro Tonali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club rossonero è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20. Dall'altra parte però il presidente delle rondinelle Massimo Cellino vorrebbe l'obbligo, con il Milan che però assicurerebbe il riscatto proprio attraverso i tanti milioni messi per il prestito. Il giocatore, avendo comunque l'accordo con l'Inter, ha dato il suo assenso anche al trasferimento in rossonero.

Tiémoué Bakayoko più Sandro Tonali. Come raccolto da TMW, l'eventuale arrivo del giovane centrocampista del Brescia non escluderebbe infatti quello del classe '94 di proprietà del Chelsea.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto di Brahim Diaz. Adesso i rossoneri attendono l'ok definitivo del trequartista spagnolo che si è preso qualche giorno di tempo per prendere la decisione migliore sul suo futuro.

Il Milan guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oltre a Nikola Milenkovic il club rossonero sta seguendo anche German Pezzella. Difficile però che Beppe Iachini voglia rinunciare ai suoi due centrali e per questo i viola non vogliono cedere i giocatori in questa sessione di mercato. Se però uno dei due dovesse partire i viola tornerebbero alla carica per Domenico Criscito del Genoa.

La trattativa per il passaggio di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Manchester City è in stand-by, visto che il club inglese è alle prese con l'affare Messi, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante continui a esserci un interessamento concreto, l'affondo decisivo potrebbe slittare ancora. Si partirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per questo servirà pazienza e costanti aggiornamenti.

Il Napoli non molla Jeremie Boga. Nonostante le resistenze del Sassuolo, il club azzurro cerca di mettere pressione ai neroverdi alzando l’offerta per l’esterno per cui stravede Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro è pronto ad alzare la sua offerta al Sassuolo spingendosi fino ai 30 milioni cash con l’aggiunta del cartellino di Adam Ounas, profilo gradito dal tecnico Roberto De Zerbi.

Antonio Candreva nome nuovo per il mercato del Napoli. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport l'esterno è in uscita dall'Inter e il suo entourage ne ha parlato con la dirigenza partenopea che sull'out di destra deve ancora trovare un sostituto di Josè Maria Callejon.

Nel corso del contatto fra Federico Pastorello e la dirigenza del Napoli presso il ritiro della formazione di Gennaro Gattuso si è parlato del futuro di Alex Meret. L'intenzione delle parti è di continuare insieme con un prolungamento ma qualora arrivasse un'offerta seria sarà valutata vista la volontà dell'ex Udinese di giocare con maggiore continuità.

Improbabile il rinnovo di contratto di Hysaj con il Napoli, con il giocatore che ha chiesto un adeguamento trovandosi di fronte però il muro dei dirigenti azzurri. A questo punto è possibile che lasci il club nel corso della prossima sessione di mercato, con Marco Davide Faraoni primo nome in lista per sostituirlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli si avvicina a Michal Karbownik, laterale classe 2001 in forza al Legia Varsavia. Secondo quanto filtra dal club polacco, interpellato proprio in questi minuti da TMW, la trattativa per il talento mancino sarebbe infatti già molto avanzata, seppur non ancora definita nei dettagli, mentre c'è già un'intesa fra il ds Giuntoli e il giocatore. Se l'offerta degli azzurri si aggira al momento intorno ai sette milioni di euro, il Legia sta spingendo per riuscire a monetizzare leggermente oltre questa cifra e battere così il record d'incasso che si registra ad oggi in tutta la Ekstraklasa (il portiere classe '99 Radoslaw Majecki ceduto proprio dal Legia al Monaco per, appunto, 7 milioni di euro). Sullo sfondo, nonostante la fiducia del Napoli, occhio però anche ai possibili rilanci dell'ultimo minuto dalla Premier League.

Roberto De Fanti, agente tra gli altri del portiere del Brescia Jesse Joronen, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "E’ un portiere che ha fatto una grande stagione, retrocessione a parte. WhoScored lo ha posizionato nelle top11 europee per rendimento. Ha una fisicità dirompente, alto 197 centimetri e bravo anche con i piedi. E’ un profilo tra i più ricercati sul mercato ed è normale per un profilo come lui suscitare l’interesse dei grandi club. E il Napoli è uno di questi. Se prenderà il posto di Meret o Ospina in caso di uscita? Speriamo…".

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, fresco di vittoria della Scarpa d'Oro, sarebbe finito nella lista dei potenziali sostituti di Luis Suarez al Barcellona. Il giocatore di Torre Annunziata interessa ai catalani, che nelle prossime settimane decideranno su quale calciatore stringere per rinverdire l'attacco da consegnare a Koeman.

27 milioni di sterline per portare Luiz Felipe in Premier League: il Leeds di Radrizzani fa sul serio per il gioiellino della Lazio, considera l'obiettivo principale per rafforzare la difesa di Marcelo Bielsa. Secondo Tyc Sports, i biancocelesti potrebbero separarsi dal brasiliano per una cifra leggermente superiore, pari a 33 milioni di sterline (circa 37 milioni di euro).

Mohamed Fares si avvicina sempre di più alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport i biancocelesti hanno infatti fissato un nuovo appuntamento con la SPAL per chiudere la trattativa. Domenica le parti si incontreranno per chiudere l'accordo, con il club estense che non vuole contropartite e chiede 10-12 milioni di euro.

Nei sondaggi che la Lazio sta effettuando per la ricerca di un attaccante emerge un nuovo profilo. Secondo quanto emerge dalla Spagna il nome in questione è quello dello spagnolo Carlos Fernandez, di proprietà del Siviglia autore di un’ottima stagione in prestito al Granada.

Guido Guerrieri ha salutato la squadra ed è partito per Salerno: il portiere della Lazio, dopo l'arrivo di Reina, ha scelto con la società di lasciare Roma (o Auronzo, nel caso specifico) per andare a giocare.

Accordo vicino tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo di contratto del giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri il suo agente Claudio Vigorelli, presente a Trigoria, ha parlato con De Santis gettando le basi per il prolungamento, con l'ingaggio che arriverà a 3 milioni di euro a stagione, mentre la durata verrà prolungata di un anno. La firma dovrebbe arrivare invece a fine mercato.

La Roma si aggiunge a Inter e Fiorentina nella corsa ad Armando Izzo, con i giallorossi che o ritengono potenzialmente un sostituto perfetto di Smalling nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con il Manchester United. Cairo chiederà non più di 15 milioni di euro per lasciarlo partire e con quei milioni finanzierà una parte del mercato in entrata per Giampaolo.

L'Arsenal è molto interessato ad Amadou Diawara della Roma, che non viene considerato incedibile ma che ha un presso di almeno 25 milioni più bonus. Lui vorrebbe restare in Italia ma non esclude a priori l'ipotesi di vestire la maglia dei londinesi. Per ora però, la pista che porta a un possibile scambio con Torreira resta molto fredda, perché i giallorossi puntano ad incassare soldi e a fare una plusvalenza dal suo potenziale addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Juan Jesus ha deciso di puntare i piedi e di rifiutare il passaggio al Cagliari nonostante i 3 milioni che la Roma avrebbe accettato volentieri e che invece non verranno incassati. Secondo Tuttosport, dietro a questa decisione ci sarebbe il Genoa, con il giocatore già d'accordo col Grifone ma in attesa di ottenere il cartellino gratuitamente e così da poter guadagnare di più sul fronte ingaggio.

Colpo in entrata per l'Atalanta. Aleksey Miranchuk, trequartista di proprietà della Lokomotiv Mosca, è da considerarsi un nuovo giocatore della Dea. Operazione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a titolo definitivo per una cifra di 14,5 milioni di euro. Nell'accordo il club russo si è riservato una percentuale delle futura rivendita. Miranchuk firmerà un contratto quinquennale con la formazione orobica da 1,7 milioni di euro netti a stagione.

Il Leicester punta Robin Gosens per sostituire Ben Chilwell, ceduto al Chelsea per 50 milioni di sterline. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK l'Atalanta non cederà però il tedesco per meno di 40 milioni, cifra ritenuta troppo altra dagli inglesi. L'alternativa per le Foxes è Nicolas Tagliafico, valutato però la stessa cifra dall'Ajax.

Caccia a un attaccante e a un regista in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza viola sta dando in queste ore l’assalto a Krzysztof Piatek per dare a Iachini il bomber da doppia cifra e poi a Lucas Torreira o in alternativa a Paredes. Per il polacco l’Herta Berlino non scende sotto i 25 milioni di valutazione e la Fiorentina è disposta a spenderne una ventina partendo dal prestito con riscatto nel giugno 2021 (o 2022) in base a presenze e gol del centravanti. L’offerta ai tedeschi è stata fatta. Intanto non tramonta la pista Eder.

La Fiorentina deve piazzare tanti esuberi prima dell'inizio della prossima stagione, con giocatori rientrati a Firenze ma che non rientrano nei piani del club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello tornato in viola in questi giorni è un vero esercito di calciatori, due squadre che sono alla ricerca di una sistemazione. I casi più spinosi da risolvere sono quelli relativi a Kevin Prince Boateng (che ha ancora un anno di contratto ma nessun acquirente) e Riccardo Saponara, che adesso con Liverani a Parma potrebbe anche fare al caso degli emiliani. Ci sono poi i tantissimi giovani che devono essere piazzati in prestito, in particolare quelli nemmeno convocati per il ritiro di Firenze: Zekhnini, Diks e Montiel.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, Marco Benassi avrebbe detto sì all'Hellas in vista della prossima stagione. Il giocatore non è tra i titolari della squadra di Iachini ma la Fiorentina non ha ancora dato il via libera al suo passaggio in gialloblu. Con i viola, nei prossimi giorni, si riparlerà anche di Vlahovic.

Giangiacomo Magnani è arrivato in serata nel ritiro di Val Gardena 2020, dove – a partire da domani, sabato 29 agosto - potrà allenarsi con l'Hellas Verona con nullaosta di U.S. Sassuolo Calcio. Il difensore, ormai ex neroverde, oggi ha svolto infatti le visite mediche di rito e firmato il contratto coi gialloblù.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Zurigo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che ha sottoscritto un contratto quinquennale, più precisamente sino al 30 giugno 2025. Il 22enne elvetico non raggiungerà la squadra gialloblù nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, perché impegnato con l'Under 21 svizzera.

C'è l'Hellas Verona sulle tracce di Juan Brunetta. Secondo quanto raccolto da TMW, oltre al Monza di Silvio Berlusconi in cadetteria, anche i gialloblù starebbero lavorando infatti all'acquisto del jolly d'attacco italo-argentino del Godoy Cruz. Il classe '97 può arrivare in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze: contatti in corso tra i club proprio in queste ore per l'attaccante esterno o fantasista.

Il Cagliari ha chiuso il colpo Razvan Marin dall'Ajax. Secondo quanto raccolto da TMW, lunedì il centrocampista classe '96 sarà infatti in Sardegna per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Operazione da 12,5 milioni di euro più bonus.

Il nuovo sogno del Torino è Dennis Praet. Il giocatore del Leicester ha già lavorato con Giampaolo alla Sampdoria e il tecnico lo accoglierebbe volentieri per completare il reparto in mediana. La trattativa è complicatissima, molto difficile per i costi di cartellino e ingaggio, ma la parola del tecnico garantisce una strada privilegiata rispetto alle concorrenti e Vagnati non mollerà fino a quando sarà possibile. A riportarlo è il Corriere di Torino.

Respinto l’assalto della Fiorentina, il Torino vuole blindare Andrea Belotti. L’attaccante piace a diverse squadre, i viola lo avevano messo in cima alla lista di gradimento e ci aveva pensato anche il Napoli. Ma il Toro resiste e ha intenzione di trattenere il suo attaccante. Si lavora al rinnovo fino al 2024, il prolungamento potrebbe arrivare ad ottobre a chiusura del mercato se non dovessero registrarsi ribaltoni o maxi offerte. Torino al lavoro, l’obiettivo è blindare il Gallo.

Accordo fatto tra il Bologna e Lorenzo De Silvestri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il terzino destro, che si è svincolato dal Torino al termine della stagione, firmerà infatti un biennale con i rossoblù: tutto è stato definito, manca adesso soltanto l'annuncio, con Sinisa Mihajlovic che adesso farà di tutto per convincere Tomiyasu a giocare centrale.

Sirene dalla Turchia per il difensore del Bologna, Ibrahima Mbaye. Richiesta ufficiale dal Karagumruk, che nei giorni scorsi ha ingaggiato Emiliano Viviano e ha presentato un’offerta all’entourage di Schelotto. Contatti e scambio di informazioni in corso tra le parti, il Karagumruk pensa a Mbaye.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha annunciato di aver trovato l'accordo con Fabio Liverani come tecnico per le prossime due stagione. Si completa dunque la lista di tecnici per le formazioni di Serie A: "Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra".

Il Parma ha intenzione di cedere Andreas Cornelius, centravanti arrivato l'anno scorso dall'Atalanta e autore di dodici gol nella passata Serie A (di cui sei al Genoa). Ci sono tante richieste per il calciatore, ma al momento nessuna offerta che superi i 10 milioni di euro, cifra minima per potersi sedere e trattare. Questo perché i ducali hanno ancora un anno di prestito con l'Atalanta e dovrebbero riscattarne il cartellino (a circa 7 milioni di euro) per poi venderlo eventualmente. Sul mercato anche Inglese che, però, costa di più: è arrivato per 2 milioni, più 18 di riscatto e 2 di bonus, ma nella scorsa stagione è stato frenato dagli infortuni. Sarebbe un'operazione da circa 25 milioni, il Wolfsburg ci aveva provato ma con proposte più basse. Andrà via solamente uno dei due, con Cornelius che ha dalla sua cifre più basse. Per la sostituzione di entrambi idea Vlahovic, dalla Fiorentina.

Vincent Laurini rinnova col Parma. A riportarlo è l'emittente Sky Sport, secondo la quale il laterale ex Fiorentina avrebbe raggiunto un accordo coi gialloblù per un nuovo contratto fino al 2023. Il precedente accordo di Laurini, che nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze con 3 assist, scadeva nel 2022.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Parma avrebbe messo gli occhi su Davide Frattesi, centrocampista classe '99, reduce da un'ottima stagione all'Empoli (38 presenze, 5 reti e 4 assist). Il calciatore è tornato al Sassuolo, ma potrebbe ripartire restando in Emilia visto che il club ducale sta lavorando per assicurarsene le prestazioni.

Leonardo Sernicola, laterale mancino di proprietà del Sassuolo, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ascoli, è ad un passo dalla SPAL. Come raccolto da TMW il club neroverde ha raggiunto l'accordo con il club estense per la cessione in prestito del classe '97. Decisiva la volontà del giocatore che ha scelto il club estense.

Nahuel Molina all'Udinese, adesso ci siamo davvero. Secondo quanto riporta Olé, il laterale argentino nelle prossime ore raggiungerà infatti l'Italia e firmerà un contratto di quattro stagioni coi bianconeri. Il classe '97 arriverà a parametro zero, da svincolato, dopo la scadenza del suo accordo col Boca Juniors.

L'Amiens, retrocesso in Ligue 2, rende noto con un comunicato ufficiale di aver ottenuto nuovamente dall'Udinese il difensore Nicholas Opoku. Il ghanese, 23 anni, resta in Francia sempre con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria da accostare all'obiettivo Torregrossa che da tempo è nel mirino del ds Osti: si tratta di Marko Raguz, punta 22enne di proprietà del sorprendente Lask visto l'anno passato in Europa League. A riportarlo è Tuttosport.

Il Genoa vorrebbe stringere intorno al ritorno di Mattia Perin, che già l'anno scorso ha vestito la maglia del Grifone e che ora potrebbe tornare in prestito dalla Juventus. Tra i liguri e il calciatore però c'è di mezzo un amico come Gasperini, che starebbe pensando a lui visto i lunghi tempi di recupero di Gollini. Se i nerazzurri si impuntano, Maran dovrà trovarsi un altro portiere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Benevento ha chiesto ufficialmente al Torino Iago Falque. Il ds Vagnati non ha detto di no e non si è rifiutato di trattare ma ha solo risposto di voler aspettare qualche giorno per permettere a Giampaolo di valutare l'attaccante con attenzione prima di prendere una decisione.

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marrone, al quale il Club gialloblù augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Lo Spezia ha messo nel mirino Agustin Rogel, difensore uruguaiano di proprietà del Tolosa. Già un anno fa il nuovo direttore sportivo dei liguri, Mauro Meluso, aveva cercato di portarlo al Lecce, con la retrocessione dei transalpini il prezzo potrebbe essere di saldo.

Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Thiago Silva, svincolato, dal Paris Saint Germain. Ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Dieci milioni annui lo stipendio per il brasiliano.

Ivan Rakitic lascerà il Barcellona. Si avvicina per il croato un ritorno al Siviglia. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo manca l'accordo fra i club, con i catalani che vorrebbero monetizzare chiedendo una cifra che si aggira fra i 5 e i 10 milioni di euro. Rakitic, 32 anni e in scadenza di contratto, sarebbe disposto a percepire uno stipendio di gran lunga inferiore, scendendo dagli attuali 7,8 milioni annui a 3,7 che farebbero in ogni caso di lui il giocatore più pagato della rosa degli andalusi.

Moussa Ndiaye è un nuovo giocatore del Barcellona. Il 18enne difensore senegalese arriva dall'Aspire Academy Dreams e ha firmato un contratto per tre stagioni più due opzionali, con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Si aggregherà alla squadra B del club catalano.

Nikola Kalinic è in cima ai desideri del Besiktas. Come riporta As, l'Atletico Madrid non è disposto a cedere nuovamente l'attaccante in prestito, ma il Besiktas non ha molto budget da investire in un solo acquisto. Il croato avrebbe quindi chiesto al club spagnolo di liberarlo e adesso gli agenti sono al lavoro per trovare un accordo. I turchi fanno sapere di non essere interessati a Carlos Bacca, altro ex giocatore del Milan.

L'ex centrocampista della Juventus, Mario Lemina, è a un passo dal ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il centrocampista, reduce dall'esperienza al Galatasaray, sta per trasferirsi al Fulham. Il giocatore, ancora di proprietà del Southampton, si trasferirebbe in prestito oneroso di 2 milioni di sterline.

Il Crystal Palace rende noto l'acquisto del trequartista Ebere Eze dal Queens Park Rangers. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per cinque stagioni. 22 anni, Eze ha segnato 14 reti e servito 8 assist nell'ultima Championship inglese.

Sam Greenwood è un nuovo giocatore del Leeds United, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 18 anni, l'attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dall'Arsenal e ha firmato un contratto triennale.

Aaron Mooy vola in Cina. Il centrocampista australiano lascia il Brighton: ha firmato con lo Shanghai SIPG, club in cui militano tra gli altri Hulk, Oscar e Arnautovic. I termni e la durata del contratto non sono stati ancora resi noti.

Dopo diciotto mesi di militanza con il Reading, Ovie Ejaria (22) si è guadagnato la conferma da parte del club di Championship. Il centrocampista inglese di origini nigeriane ex Liverpool, Sunderland e Rangers ha sottoscritto un contratto di quattro anni.

Il Real Valladolid ha annunciato di aver ingaggiato il portiere Roberto. L'ex giocatore del West Ham, 34 anni, torna dunque in Spagna dopo i sei mesi trascorsi in prestito all'Alaves. Ha firmato un contratto fino al 2023.

Il Villarreal rende noto con un comunicato ufficiale la cessione del portiere Andrés Fernández al neopromosso Huesca. 34 anni, ha firmato un contratto triennale.

Loic Remy è un nuovo giocatore del Rizespor. Lo ha annunciato il club turco sui propri canali ufficiali. L'attaccante francese, il cui trasferimento al Benevento è saltato a causa di un problema riscontrato durante le visite mediche, ha firmato un biennale.

Il Manchester City Under-23 ha un nuovo manager ed è italiano. Enzo Maresca torna in Inghilterra, dopo l'infelice parentesi (per i risultati) come secondo di Manuel Pellegrini al West Ham: sarà l'ex centrocampista ad allenare i giovani dei Citizens.