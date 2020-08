Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, SANCHEZ RESTA NERAZZURRO: IL CILENO FIRMERÀ UN TRIENNALE. CAGLIARI, DI FRANCESCO È IL NUOVO ALLENATORE. LASCIA CARLI, CARTA NUOVO DS DEI SARDI. MILAN, MILENKOVIC OBIETTIVO PRINCIPALE PER LA DIFESA: PAQUETÀ PUO' ENTRARE NELL'AFFARE. GIAMPAOLO HA CHIESTO LA BUONUSCITA: POI FIRMERÀ CON IL TORINO. NAPOLI, SE PARTE ALLAN IL PRIMO OBIETTIVO È VERETOUT. FIORENTINA, GHEZZAL VUOLE RESTARE: SI TRATTA CON IL LEICESTER. BENEVENTO, SI PUNTA AL COLPO CALLEJON: LO SPAGNOLO VORREBBE RIMANERE VICINO A NAPOLI. HELLAS VERONA, SILVESTRI HA RINNOVATO FINO AL 2022. ATALANTA, TAMEZE TORNA AL NIZZA

Alexis Sanchez è ad un passo dal diventare un "nuovo" giocatore dell'Inter: il cileno ha trovato l'accordo per liberarsi dal Manchester United, con cui era ancora sotto contratto, e in serata dovrebbe apporre la firma su un triennale con i nerazzurri, che hanno deciso di riscattarlo dopo l'eccellente finale di stagione dell'ex Arsenal, Barcellona e Udinese. Per i nerazzurri, sottolinea Sky, si tratta del secondo colpo in ottica 2020/21, dopo quello definito per Hakimi: il cileno andrà a percepire un ingaggio da 7 milioni netti circa a stagione, sostanzialmente più basso rispetto a quello garantito dai Red Devils.

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. A darne l'annuncio è stato lo stesso club sardo sul proprio sito: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022.

Marcello Carli non è più il direttore sportivo del Cagliari. Questo il comunicato pubblicato dal club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione. Il Club ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera".

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, Pierluigi Carta.

Il Milan è a caccia di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il candidato principale è sempre il solito Nikola Milenkovic della Fiorentina, profilo graditissimo a mister Pioli e utile sia per il presente che in prospettiva. Ai viola, dal canto loro, piace molto Lucas Paquetá e non è escluso quindi che il centrocampista brasiliano venga inserito nella trattativa che potrebbe portare il centrale serbo a Milanello.

Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo allenatore del Torino. Nella serata di ieri il ds Vagnati ha confermato che è lui la prima scelta per la panchina e dopo il match contro il Bologna Moreno Longo ha annunciato la fine della sua avventura da allenatore granata.

Adesso il Torino stringe per il manager di Bellinzona, che è ancora sotto contratto col Milan. Come riporta 'MilanNews', Giampaolo per rescindere ha chiesto al club rossonero una buonuscita, un accordo per poi firmare col Toro.

Jordan Veretout primo obiettivo del Napoli in caso di addio di Allan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Everton di Ancelotti continua a seguire il brasiliano e se riuscirà a strapparlo agli azzurri i partenopei proveranno l'assalto al francese, anche se non sarà semplice convincere la Roma a cederlo.

Rachid Ghezzal vuole restare alla Fiorentina. Protagonista di questa parte finale di stagione, l'esterno d'attacco classe '92 arrivato la scorsa estate dal Leicester City in prestito con diritto di riscatto vorrebbe portare avanti la sua avventura a Firenze. E la possibilità di una sua permanenza è concreta. La Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro, ma è pronta a ragionare di un acquisto a titolo definitivo di Ghezzal a cifre più basse. Per questo motivo, nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Leicester che potrebbe dare il via libera a una cessione a titolo definitivo a cifre diverse. Fiorentina al lavoro, l'avventura di Ghezzal in Italia potrebbe andare avanti.

Altro nome di spessore per l'attacco del Benevento, rivelato dall'edizione odierna del Il Mattino: Josè Maria Callejon sarebbe entrato nelle mire delle Streghe, intenzionati a rafforzare la rosa di Inzaghi con giocatori di Serie A. L'operazione non è semplice ma la volontà dello spagnolo di rimanere vicino a Napoli, anche dopo la scadenza del suo contratto con i partenopei, potrebbe giocare in favore dei sanniti. Non solo: ad aiutare Vigorito e Foggia ci sarebbe Christian Maggio, capitano della squadra ed ex compagno dell'iberico in azzurro, già andato in pressing su Callejon.

Il portiere dell'Hellas Verona, Marco Silvestri ha rinnovato il suo contratto con il club scaligero fino al 2022. Questo il comunicato dei gialloblù: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Marco Silvestri, 29enne portiere emiliano protagonista di un’ottima stagione, quella testé conclusa, la sua prima da titolare in Serie A e la sua terza consecutiva a difesa della porta gialloblù che è riuscito a tenere inviolata per ben 9 partite sulle 35 giocate dal numero 1 gialloblù. Hellas Verona FC si congratula con Marco e gli augura un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".

Adrien Tameze saluta l'Atalanta. Il centrocampista classe '94, arrivato a gennaio in prestito dal Nizza, farà ritorno alla base nei prossimi giorni. Lo ha comunicato il Nizza sul suo sito ufficiale. Stesso discorso per Racine Coly, che ha giocato in prestito negli ultimi mesi al Famalicao in Portogallo.

MANCHESTER UNITED, PRINCIPIO D'ACCORDO CON SANCHO: SI CERCA L'INTESA CON IL BORUSSIA DORTMUND. PER LA PORTA IDEA KASPER SCHMEICHEL. IL BARCELLONA FISSA IL PREZZO PER RAKITIC: VIA PER 10 MILIONI DI EURO. TOTTENHAM IN POLE PER COUTINHO

Arrivano importanti novità dall'Inghilterra nella trattativa che dovrebbe portare Jadon Sancho al Manchester United. Secondo Sky Sports UK, il club inglese avrebbe raggiunto un principio d'accordo per un contratto quinquennale con l'esterno del Borussia Dortmund. I tedeschi continuano a non muoversi dalla valutazione di 120 milioni di euro, ma avrebbero aperto a una sorta di "anticipo": 90 milioni, indispensabili per acquistare un sostituto all'altezza e qualche altro rinforzo.

Il Manchester United pensa ad un elemento nuova a cui affidare la porta. Con un De Gea che non ha dato le garanzie necessarie specie nell’ultima stagione, i Red Devils stanno analizzando i profili giusti su cui poggiare le fondamenta della prossima squadra. Secondo quanto riporta Sky Sports, fra i papabili ci sarebbe anche un’idea per Kasper Schmeichel del Leicester.

Non è mistero dell’interesse del Siviglia per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato lascerà nella prossima finestra di calciomercato malgrado il Barcellona nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, i catalani avrebbero fissata il prezzo per il proprio giocatore. Se gli andalusi lo vogliono dovranno versare nelle casse del club blaugrana 10 milioni di euro.

Dopo il prestito al Bayern Monaco, Philippe Coutinho tornerà al Barcellona. La sensazione è che il brasiliano non resterà in blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Tottenham sarebbe balzato in pole alla concorrenza per il giocatore che resta comunque nel mirino di club di Premier League come Arsenal, Chelsea e Leicester.