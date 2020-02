Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

TORINO, LONGO È IL NUOVO ALLENATORE. A BRESCIA ARRIVA DIEGO LOPEZ. SPALLETTI: "IL MILAN MI HA CONTATTATO, MA QUALCUNO HA DECISO DI PAGARMI PER FARMI STARE A CASA". PARMA, SI CERCA SISTEMAZIONE PER GERVINHO. INTER, RADU O MUSSO PER IL POST-HANDANOVIC. ROMA, UNDER E JUAN JESUS SUL MERCATO. DI CAMPLI: "ORSOLINI-JUVE? LASCIATE IN PACE RICCARDO". UDINESE, PRESO PRODL. NAPOLI, OBIETTIVO KUMBULLA. LA SPAL TRA MATRI E PEPITO ROSSI

Si conclude l'avventura sulla panchina del Torino di Walter Mazzarri, che ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale col Torino. Al suo posto arriva Moreno Longo.

Eugenio Corini è a un passo dall'esonero in casa Brescia. Secondo quanto raccolto da TMW, le Rondinelle hanno deciso, nonostante la conferma di domenica e dopo diversi contatti nella giornata odierna, di affidarsi a Diego Lopez: domani è prevista la firma del tecnico uruguaiano, che col club del patron Cellino ha trovato un accordo di un anno e mezzo.

Luciano Spalletti ha parlato delle voci circolate alla fine dell'anno scorso su un suo possibile ritorno in panchina, alla guida del Napoli al posto di Ancelotti. E ha chiarito: "Penso che il Napoli abbia scelto bene. Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa".

Gervinho. è stato messo fuori rosa dopo il mancato passaggio (che il Parma considera formalizzato) all'Al Sadd e ora il ds Faggiano sta cercando di capire se ci sono possibilità di una cessione in uno dei mercati ancora aperti, come ad esempio quello russo. Il problema è la cifra per il cartellino, visto che proprio l'Al Sadd era disponibile a spendere fino a 5,5 milioni per lui.

Due cessioni in programma a giugno per riequilibrare i conti. La Roma ha deciso di vendere Juan Jesus, per il quale ci sono in ballo interessamenti dalla Russia, ma anche Cengiz Under: proprio dall'addio del turco Petrachi conta di ottenere i fondi per scongiurare ogni tipo di problema relativo alla UEFA.

Ionut Radu, rumeno oggi in prestito al Parma e già di proprietà dei nerazzurri e Juan Musso, argentino dell'Udinese, potrebbero raccogliere l'eredità di Samir Handanovic all'Inter. La società da pensando seriamente di affiancargli un vice di alto valore.

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato delle voci che vorrebbero la Juventus interessata a riprendere l'esterno del Bologna: "Si lasci giocare Riccardo in pace. Ogni volta che segna, viene fuori la voce che la Juventus lo abbia comprato: non è vero. È un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso da lui e dal club".

L'Udinese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Sebastian Prodl. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Se Amrabat è sfumato, con il centrocampista finito alla Fiorentina dopo un lungo testa a testa, lo stesso non dovrebbe accadere per Marash Kumbulla, altro gioiellino dell'Hellas Verona. Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, avrebbe strappato un primo sì al centrale difensivo circa un suo approdo alla corte di Gattuso. La trattativa è ancora lontana dal chiudersi, ma un piccolo passo in avanti sembra essere già stato fatto.

Per cercare di risolvere il problema del gol, la dirigenza della SPAL starebbe pensando al mercato degli svincolati. Sono due i nomi nel mirino: Alessandro Matri, liberatosi l'ultimo giorno di mercato dal Brescia, e Giuseppe Rossi, ex attaccante di Villarreal e Fiorentina, fermo dal maggio 2018 dopo l'ennesimo problema alle ginocchia della sua tribolatissima carriera.

Il futuro di Giannelli Imbula deve ancora essere deciso. Il centrocampista è infatti fuori dal progetto del Lecce e il club salentino ha ricevuto tante offerte per lui, che resta però di proprietà dello Stoke City. Possibile che il giocatore possa risolvere il suo contratto, per poi accasarsi dove meglio crede.