Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio

BRESCIA, CORINI ESONERATO. AL SUO POSTO DIEGO LOPEZ. DE PAUL: "VOGLIO GIOCARE LA CHAMPIONS". LUCAS LEIVA SOGNA IL RITORNO IN BRASILE. IL BAYERN POTREBBE RIMANDARE PERISIC ALL'INTER: OBIETTIVI SANE E HAVERTZ. I NERAZZURRI VICINI A CHONG. JUVE, DA TONALI A CAMAVINGA, TANTI GIOVANI NEL MIRINO. IL CITY SOGNA LAUTARO E PROPONE CANCELO. PANCHINA MILAN, SPALLETTI IN POLE PER LA PROSSIMA STAGIONE

Il Brescia ha sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società lombarda ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Diego López.

Rodrigo De Paul ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale (e ora iniziano le qualificazioni) e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto. Se mi piacerebbe essere allenato da Conte? Sì come esserlo da tutti gli allenatori top".

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio con scadenza contratto nel 2022, ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe tornare in Brasile da famiglia e amici ma i problemi di sicurezza nel Paese mi scoraggiano per il momento. Mi mancano i pranzi con famiglia e amici ma non si può avere tutto, io qui sto benissimo e sono felice di ciò che ho raggiunto".

A rischio il riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. I bavaresi per l'anno prossimo punteranno con forza su Leroy Sané del Manchester City e Kay Havertz del Leverkusen: per prenderli entrambi serviranno più di 150 milioni, per questo motivo ogni alta spesa sarà valutata attentamente. Per Perisic, che si è fratturato il malleolo e dovrà stare fuori almeno 2 mesi, serviranno 20 milioni per il riscatto.

Dejan Kulusevski è già della Juventus e Sandro Tonali rappresenta un obiettivo dichiarato per la prossima estate per i bianconeri. Questi due giovanissimi talenti non sono, però, gli unici nel mirino del club campione d'Italia. Piacciono non poco anche Eduardo Camavinga (2002) del Rennes, Jude Bellingham (2003) del Birmingham City, Ryan Gravenberch (2002) dell'Ajax e Myron Boadu (2001) dell'Az Alkmaar.

Si può dire quasi del tutto tramontata la possibilità che Tahith Chong rinnovi il suo contratto con il Manchester United. Una situazione, questa, che spalanca le porte all'Inter che già nelle scorse settimane ha avviato in contatti per l'esterno olandese classe 1999. La concorrenza non manca, ma il club nerazzurro grazie al lavoro di Marotta e Ausilio sarebbe in pole position.

L'Inter rivuole Cancelo, valutato circa 50 milioni di sterline. I nerazzurri non arriveranno mai a questa cifra e il City spera che si possa imbastire uno scambio comprendente anche Lautaro Martinez, giocatore che la prossima estate (qualora non dovesse arrivare il rinnovo) avrà una clausola da 111 milioni di euro. Per Guardiola, la seconda punta dell'Inter è uno dei primi obiettivi per il post Aguero.

Luciano Spalletti è sempre nei pensieri del Milan. Il tecnico di Certaldo era la prima scelta per il dopo-Giampaolo ma l'Inter non ha voluto garantirgli la buonuscita che aveva richiesto per liberarsi. Nonostante le voci su Rangnick e il buon lavoro svolto da Pioli, è l'ex allenatore della Roma il favorito per la prossima stagione.

Assalto ad un talento del Torino da parte del Salisburgo. Il club austriaco, complice la chiusura del calciomercato fissata per domani, ha messo sul piatto 5 milioni di euro per Wilfried Singo, difensore 19enne dei granata. Il club del presidente Urbano Cairo avrebbe però rispedito al mittente la proposta della società di proprietà della Red Bull.